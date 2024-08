"Uganda?". 31 cytatów Franciszka Smudy, które zapamiętamy na zawsze

Nie żyje Franciszek Smuda. To bolesna wiadomość dla wszystkich polskich fanów, którzy przez lata śledzili jego poczynania. Były selekcjoner reprezentacji Polski był osobą uśmiechniętą, która słynęła z ciętego języka. Można powiedzieć, że do historii przeszło wiele jego wypowiedzi. "Trener to musi być kawał skur***yna. Z sercem na dłoni, ale i z tęgim batem w ręku" - brzmiała jedna z nich.

