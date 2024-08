Ujawnili, co wydarzyło się w życiu Franciszka Smudy cztery tygodnie temu

Wiadomość o śmierci Franciszka Smudy wywołała poruszenie w Polsce. Kolejne uznane kluby oraz eksperci składają kondolencje jego rodzinie. Na specjalny gest zdecydowały się również władze Ekstraklasy. "Mecze niedzielne i poniedziałkowe spotkanie zostaną poprzedzone minutą ciszy" - napisano.

Franciszek Smuda przeszedł przeszczep szpiku kostnego. "Myśleliśmy, że pokona chorobę krwi"

We wtorek okazało się, że Franciszek Smuda w krytycznym stanie trafił do szpitala. Były selekcjoner reprezentacji Polski walczył z nowotworem krwi. - To nowotwór, który częściej dotyka osoby starsze i jest nieoperacyjny, ponieważ nie występuje on w postaci żadnego guza. Niestety, Franciszek Smuda przegrał tę nierówną walkę i zmarł w wieku 76 lat - pisał Sport.pl.

Fakt na swojej stronie internetowej przekazał nowe informacje w sprawie ostatnich tygodni życia Smudy. Okazało się, że legendarny polski trener przeszedł przeszczep szpiku kostnego.

"Cztery tygodnie temu Franciszek Smuda przeszedł przeszczep szpiku kostnego. Dawcą był jego brat. Początkowo wszystko było w porządku. Myśleliśmy, że pokona chorobę krwi, z którą się zmagał, ale potem jego stan się pogorszył" - przekazał informator w rozmowie z Faktem.

Smuda po raz ostatni na ławce trenerskiej był w sierpniu 2022 roku. Wtedy prowadził Wieczystą Kraków. Wcześniej był trenerem wielu polskich drużyn - m.in. Widzewa Łódź, Lecha Poznań, Wisły Kraków czy Legii Warszawa. Miał też epizody w Niemczech, Turcji i na Cyprze. Smuda zdobył trzy tytuły mistrza Polski (dwa z Widzewem i jedno z Wisłą Kraków) i dwa Superpuchary Polski (z Widzewem i Wisłą) i jeden Puchar Polski (z Lechem Poznań).

Smuda od października 2009 roku do końca czerwca 2012 roku był selekcjonerem reprezentacji Polski. Prowadził Biało-Czerwonych na mistrzostwach Europy 2012. Wtedy Polska, która zorganizowała turniej wraz z Ukrainą, spisała się słabo, zdobyła tylko dwa punkty (remisy 1:1 z Grecją i Rosją i porażka 0:1 z Czechami) i nie wyszła z grupy.