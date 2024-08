Eksperci grzmią po meczu Barcelony. Gigantyczna kontrowersja

W połowie sierpnia w najsilniejszych ligach świata rozpoczął się nowy sezon. Chrapkę na tytuły w szczególności ma FC Barcelona, którą po Xavim przejął Hansi Flick. W sobotni wieczór wicemistrzowie Hiszpanii rozegrali pierwszy oficjalny mecz pod wodzą Niemca. Choć ich gra na wyjeździe z Valencią pozostawiała wiele do życzenia, to ostatecznie udało się zwyciężyć 2:1. Swój zespół uratował Robert Lewandowski, który najpierw w pierwszej połowie doprowadził do wyrównania, a w drugiej części gry wykorzystał rzut karny na wagę wygranej.

Wielka afera po meczu Barcelony. Hiszpanie grzmią

- Lewandowski? Trenowałem go w Bayernie [Monachium - przy.pred.], znam go naprawdę dobrze. Dziś zaprezentował się dobrze, nie tylko ze względu na dwa gole, ale także ze względu na swoją grę w defensywie - podkreślał niemiecki szkoleniowiec po swoim debiucie.

Scenariusz sobotniego meczu mógł być jednak zupełnie inny, gdyby sędzia inaczej ocenił boiskowe zdarzenia. Pod koniec pierwszej połowy żółtą kartkę za nadmierną ostrość ujrzał środkowy obrońca FC Barcelony - Pau Cubarsi. Kiedy obie ekipy wróciły na murawę po przerwie, młody obrońca gości niezgodnie z przepisami przerwał groźnie zapowiadający się kontratak Valencii. Przewinienie jak najbardziej kwalifikowało się na drugą żółtą kartkę, jednak tym razem arbiter był dla Barcelony bardzo łaskawy.

W niedzielny poranek hiszpańscy eksperci rozpoczęli emocjonalną dyskusję, nie mogąc zrozumieć takiej decyzji sędziego. Ich zdaniem Cubarsi powinien wylecieć z boiska za drugi faul. Analityk Marki - Pavel Fernandez - stwierdził wprost:

- To niewiarygodne, że arbiter taki jak Sanchez Martinez, nie pokazał drugiej żółtej kartki za to przewinienie. To jedna z najbardziej oczywistych kartek, jakie można pokazać, a Barcelona powinna grać ostatnie 30 minut o jednego mniej.

Podobnego zdania jest były hiszpański sędzia Eduardo Iturralde Gonzalez, który obecnie jest ekspertem telewizyjnym.

- Cubarsi ma tylko jednego stopera do asekuracji. Dla mnie to druga żółta kartka. W tym wypadku środkowy obrońca (Cubarsi -red.) ściąga napastnika, a dalej był tylko jeden. Musisz go ukarać - wypalił.

Czy po potencjalnej czerwonej kartce Barcelona utrzymałaby korzystny wynik do końca? Tego już się nie dowiemy.

W drugiej kolejce FC Barcelona podejmie Athletic Bilbao. Mecz rozpocznie się w sobotę, 24 sierpnia o godz. 19. Relacja na żywo na Sport.pl.