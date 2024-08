Poruszające słowa Kuleszy po śmierci Franciszka Smudy

We wtorek TVP Sport poinformował, że legendarny polski trener Franciszek Smuda w krytycznym stanie trafił do szpitala. Były selekcjoner reprezentacji Polski walczył z nowotworem krwi. To nowotwór, który częściej dotyka osoby starsze i jest nieoperacyjny, ponieważ nie występuje on w postaci żadnego guza. Niestety, Franciszek Smuda przegrał tę nierówną walkę i zmarł w wieku 76 lat.

Kulesza o Smudzie: Prawdziwy pasjonat kochający piłkę nożną

Na śmierć Franciszka Smudy zareagował Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dał wpis na portalu społecznościowym X.

- Z wielkim smutkiem przyjąłem informację o śmierci Franciszka Smudy. Był to nie tylko utytułowany trener, ale prawdziwy pasjonat kochający piłkę nożną. Człowiek, który zawsze był sobą i niczego nie udawał. Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych. Pokój jego duszy - napisał Cezary Kulesza.

Smuda był legendą polskiej piłki. Po raz ostatni prowadził zespół w sierpniu 2022 roku. Wtedy prowadził Wieczystą Kraków. Wcześniej prowadził m.in. takie kluby jak: Widzew Łódź, Lech Poznań, Wisła Kraków, Górnik Łęczna, Legia Warszawa, Stal Mielec, Odra Wodzisław Śląski i Zagłębie Lubin. Miał też epizody w Niemczech, Turcji i na Cyprze. Smuda zdobył trzy tytuły mistrza Polski (dwa z Widzewem i jedno z Wisłą Kraków) i dwa Superpuchary Polski (z Widzewem i Wisłą) i jeden Puchar Polski (z Lechem Poznań).

Od października 2009 r. do końca czerwca 2012 r. był selekcjonerem reprezentacji Polski. Prowadził Biało-Czerwonych m.in. na mistrzostwach Europy 2012, które Polska zorganizowała z Ukrainą. Nasz zespół wtedy zdobył dwa punkty (remisy 1:1 z Grecją i Rosją i porażka 0:1 z Czechami) i nie wyszedł z grupy.