Klasy nie kupisz. Oto co zrobił Cristiano Ronaldo w Arabii

Już dziesiąty raz Cristiano Ronaldo przegrał szansę na zdobycie trofeum po transferze do Al-Nassr niespełna dwa lata temu. Słynny Portugalczyk trzy razy przegrał krajowy Superpuchar, dwa razy ligę i puchar i po razie: Azjatycką Ligę Mistrzów, Puchar i Superpuchar Rijadu.

Cristiano Ronaldo zabrakło klasy. Obraźliwe gesty w kierunku kolegów

W sobotę Cristiano Ronaldo i jego Al-Nassr zmierzyli się z Al-Hilal w finale Superpucharu Arabii Saudyjskiej. Właśnie były piłkarz Manchesteru United i Realu Madryt zdobył pierwszą bramkę w meczu - w 44. minucie. Rywale w drugiej połowie odpowiedzieli aż czterema golami! W dodatku w ciągu zaledwie 17 minut! Trafiali kolejno: Sergej Milinković-Savić (55.), dwa razy Aleksandar Mitrović (63. i 69.) oraz Malcom (72.).

To było za dużo na Cristiano Ronaldo. Portugalczyk po czwartym straconym golu zaczął pokazywać obraźliwe gesty wobec kolegów z drużyny. Najpierw wykonał gest spania, dając do zrobienia kolegom, że śpią na boisku, a nie grają. Potem rękami wykonał gest oznaczający, że mecz został już zakończony. To jednak nie koniec. Wydaje się też, że Cristiano Ronaldo pokazał ręką gest, że ma gdzieś arabskie pieniądze. Całe jego zachowanie można zobaczyć w linku poniżej.

Zachowanie Cristiano Ronaldo były krytykowane w mediach społecznościowych. - Toksyczny zawodnik, obrzydliwy kapitan - napisał jeden z internautów. - To jest szaleństwo. Jaki kapitan może tak lekceważyć swoją drużynę? - dodał inny.

Cristiano Ronaldo nie mógł pogodzić się z kolejną porażką i nie dotrwał nawet do ceremonii medalowej. - - - Sfrustrowany, zmęczony i rozczarowany udał się prosto do szatni, gdzie zapewne miał sporo pretensji do kolegów z szatni - pisał Hubert Pawlik ze Sport.pl.

Al-Nassr za pięć dni rozpocznie rozgrywki ligowe. W pierwszej kolejce zagra przed własną publicznością z drużyną Al-Raed.