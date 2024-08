Polski napastnik wyrzucony z boiska. Rywal: Cholera, co ja zrobiłem

Oskar Zawada ostatnie dwa sezony spędził w klubie z Nowej Zelandii - Wellington Phoenix, gdzie zbierał mnóstwo pochlebnych recenzji. Już w pierwszym sezonie strzelił 15 goli i został wybrany piłkarzem roku. Latem tego roku napastnikowi skończyła się umowa i zdecydował się na transfer do Eredivisie. Podpisał kontrakt z RKC Waalwijk - 15. drużyną ubiegłego sezonu.

Fatalne zachowanie Oskara Zawady. Arbiter go błyskawicznie ukarał

- Po udanych latach w Nowej Zelandii jestem gotowy na sportowe wyzwanie, a RKC Waalwijk to dla mnie świetny krok. Pokazałem w A-League, że jako napastnik mogę być wartością dla drużyny i strzelać wiele goli. Jest moim marzeniem, aby to udowodnić w Eredivisie - mówił Oskar Zawada po podpisaniu umowy.

Zawada zagrał już dwa spotkania w RCK Waalwijk. W pierwszym wystąpił w podstawowej jedenastce i spędził na boisku 90 minut, a jego zespół przegrał na wyjeździe z mistrzem Holandii - PSV Eindhoven aż 1:5 (0:3).

W drugiej kolejce RKC Waalwijk podejmował Groningen. Zawada znów wyszedł w podstawowym składzie i znów grał do końca. Prawie. W piątej minucie doliczonego czasu gry 28-letni polski napastnik dostał bowiem czerwoną kartkę za uderzenie głową bramkarza rywali - Etienne'a Vaessena. Trzeba jednak dodać, że rywal padł na murawę, jakby został rażony piorunem. Sędzia Robin Hensgens wyrzucił Polaka z boiska.

Bramkarz Groningen po meczu przyznał, że żałuje swojego zachowania.

- Nie powinienem tego robić, upadając na ziemię. Naprawdę nie powinienem tego robić. To były emocje, że tak się zachowałem. Szybko pomyślałem sobie: cholera, co ja zrobiłem. Widzieliście jednak, jak szybko wstałem z boiska - przyznał Vaessen.

Bramkarz w rozmowie z holenderskimi mediami zdradził również, że mówił do sędziego, że nie musi dawać Zawadzie czerwonej kartki, ale ten nie posłuchał jego prośby.

Dla Zawady nie będzie to pierwszy pobyt w Holandii. W 2016 roku był na wypożyczeniu z Wolfsburga do Twente Enschede. Zagrał wtedy 11 meczów, ale bilans miał fatalny - zero goli i asyst.