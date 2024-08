Ewa Pajor błysnęła w Barcelonie! Co za forma. Brawo, brawo

27-letnia Ewa Pajor to jedna z najbardziej utalentowanych polskich piłkarek w historii. Przez ostatnich dziewięć lat występowała w Wolfsburgu, gdzie aż pięć razy wygrała mistrzostwo Niemiec i trzy razy zagrała w finale Ligi Mistrzyń. Ani razu jednak tego trofeum nie zdobyła.

Ewa Pajor błysnęła w sparingu

Fatalną serię w finałach tych rozgrywek Ewa Pajor chce przełamać w FC Barcelonie, z którą się związała latem tego roku. Reprezentanta Polski w pierwszym meczu w barwach FC Barcelony zdobyła gola w wygranym 5:1 sparingu z niemieckim TSG 1899 Hoffenheim.

W drugim meczu towarzyskim Duma Katalonii zmierzyła się z Montpellier. Pajor zaprezentowała się ze znakomitej strony. Zdobyła dwie bramki (w 11. i 54. minucie) oraz miała asystę, a jej zespół wygrał aż 5:0. W linku poniżej można zobaczyć drugie trafienie reprezentantki Polski, kiedy przytomnie dostawiła nogę na szóstym metrze.

Oprócz Pajor bramki dla FC Barcelony zdobyły: Holenderka Esmee Brugts (2. minuta), Szwedka Fridolina Rolfo (35.) i Bruna Vilamala (44.).

FC Barcelona w następnym sparingu zmierzy się z Milanem. Pojedynek zostanie rozegrany 23 sierpnia.

