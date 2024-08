Osiem goli w derbach Krakowa! Wieczysta rozbiła rywali. Demolka

Demolka w derbach zaczęła się w 29. minucie. To wtedy efektowną akcję przeprowadziło hiszpańskie trio Wieczystej: Chuma, Manuel Torres oraz Goku Roman. Pierwszy zagrał w pole karne, drugi odegrał z pierwszej piłki, a trzeci z bliska pokonał Doriana Frątczaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto cena magnesu w warszawskiej strefie kibica. Aż się wierzyć nie chce

Raptem trzy minuty później było już 2:0. Kolejny raz akcję napędziło hiszpańskie trio, ale to nie ono ostatecznie odegrało kluczowe role. Piłkę na lewej stronie otrzymał Lisandro Semedo, który podał do podłączającego się do akcji ofensywnej Rafała Pietrzaka. 32-latek zagrał w pole karne, gdzie z piłką obrócił się i oddał skuteczny strzał Michał Trąbka.

To nie był koniec popisów Wieczystej w pierwszej połowie. Tuż przed przerwą piłkarze Sławomira Peszki doskonale wyszli spod pressingu rywala pod własną bramką. Gospodarze przenieśli grę z lewej na prawą stronę, a tam piłkę otrzymał Bartosz Brzęk. 18-latek popisał się genialnym prostopadłym podaniem, dzięki czemu w sytuacji sam na sam z Frątczakiem znalazł się Torres. 33-latek wykończył akcję efektownym lobem.

Wieczystej było mało i już w 47. minucie prowadziła 4:0. Piłkę na lewej stronie otrzymał Lisandro Semedo. Były zawodnik Radomiaka Radom zszedł z piłką do środka i oddał strzał sprzed pola karnego, zdobywając pierwszą bramkę dla Wieczystej.

Wieczysta zdemolowała Hutnika w derbach

W 60. wydawało się, że Hutnik zdobył honorową bramkę. Ta jednak nie została uznana z powodu spalonego. Niespełna 60 sekund później było już 5:0 dla Wieczystej. Po kolejnej składnej akcji drużynowej z lewej strony zagrał Trąbka, a z pola karnego gola strzelił Paweł Łysiak.

Chwilę później padła kolejna bramka. W 64. minucie Frątczak faulował w polu karnym Michała Feliksa i to sam poszkodowany pewnie wykorzystał rzut karny. W 80. minucie na 7:0 podwyższył natomiast Daniel Sandoval. Dwie minuty później Patrik Misak strzelił honorowego gola dla Hutnika.

Dla Wieczystej była to czwarta wygrana w piątym meczu w drugiej lidze. Drużyna Peszki zaczęła sezon od porażki 0:1 z Resovią Rzeszów, ale później ograła Zagłębie Lubin II (1:0), ŁKS Łódź II (4:0) oraz KKS Kalisz (2:0). Wieczysta jest wiceliderem tabeli z trzema punktami straty do innego beniaminka, Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Za tydzień Wieczysta zagra na wyjeździe z Olimpią Elbląg.