Żona Messiego pochwaliła się całemu światu. "Cały czas go zakrywa"

Lionel Messi bardzo dobrze zaprezentował się podczas Copa America 2024. 37-latek strzelił trzy gole i do tego dołożył dwie asysty. Ponadto wraz z Argentyną po raz drugi z rzędu sięgnął po triumf w tych rozgrywkach. Po turnieju wybrał się wraz z żoną i dziećmi na rajskie wakacje. Kilka dni temu jego ukochana, Antonella, wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym można zobaczyć jeden z jej mniej znanych tatuaży. "Cały czas go zakrywa" - pisał o nim portal "Hola".

3 Screen - https://www.instagram.com/p/C-ko_eKJTLa/?utm_source=ig_embed&ig_rid=47f0e434-85f9-40d2-9033-bd4938e52bee&img_index=2 Otwórz galerię Na Gazeta.pl