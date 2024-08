Kowalczyk mówi, co Legia powinna zrobić z Feio. "Banda wieśniaków"

W czwartek Legia Warszawa, po wymagającym meczu przed własną publicznością, obroniła zaliczkę z pierwszego meczu i wywalczyła awans do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy UEFA. Jednak po ostatnim gwizdku więcej niż o sukcesie stołecznego klubu mówiło się o skandalicznym zachowaniu jej szkoleniowca. Goncalo Feio, bo o nim mowa, nie tylko prowokował ławkę Broendby, każąc Duńczykom "wracać do domu", ale także pokazywał wulgarne gesty, w tym środkowe palce i "gest Kozakiewicza" w kierunku sektora kibiców przyjezdnych.

- Feio podszedł do nas i powiedział, że mamy wracać do domu. Mamy szacunek do Legii i nie uważamy, że to normalne. Jeśli jednak spodziewał się czego innego, niż naszej reakcji, to jest to dziwne, widocznie chciał konfrontacji - mówił Jesper Sorensen, trener Broendby na pomeczowej konferencji prasowej. - Zachowujemy się z klasą, dopóki inni szanują nas. Pierwszą drużyną, która prowokowała, było Broendby. Ale wiem, co będzie. Jestem czarnym charakterem - odpowiedział Feio.

Były reprezentant Polski krytycznie o Goncalo Feio. "Człowiek niezrównoważony"

Po tym wszystkim Wojciech Kowalczyk nie zostawił suchej nitki na Portugalczyku. Były reprezentant Polski i srebrny medalista olimpijski z Barcelony wyraził jasne stanowisko w sprawie przyszłości trenera Legii. - Tak naprawdę nie ma na co czekać - należy rozstać się z Goncalo Feio przy okazji przerwy na reprezentację, bo potem i tak go będzie trzeba zwolnić gdzieś w listopadzie, a po co tracić czas? - komentował Wojciech Kowalczyk w felietonie na łamach "Weszło".

- Legia najpewniej zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy, zatem jest bardzo wątpliwe, że wytrzyma tempo w Ekstraklasie - już nie wytrzymuje, remisuje z Puszczą, przegrywa z Piastem, a co dopiero będzie później - zauważył Kowalczyk. - Na dodatek ma trenera, który przynosi jej wstyd. O jego wczorajszym wyczynie piszą europejskie media, a raczej nie tak klub chce być przedstawiany, to znaczy jako banda wieśniaków prowadzona przez wieśniaka do kwadratu - nie przebierał w słowach.

Zdaniem Wojciecha Kowalczyka pozostawienie Feio na stanowisku trenera będzie ogromnym błędem. - Z tym wariatem będzie tylko gorzej, to znaczy zespół niespecjalnie rokuje na przyszłość, jeśli chodzi o dwa fronty. Ponadto trudno uwierzyć, że Feio nic więcej nie odstawi - ocenił. Następnie podkreślił, że "klub obsadził w roli pierwszego szkoleniowca człowieka niezrównoważonego" i dodał, że "jeśli coś mu się należy, to raczej leczenie, a nie kontrakt".

W IV rundzie el. LKE Legia zmierzy się z drużyną Drita z Kosowa.