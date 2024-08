Szaleństwo w meczu Śląska. Ekspert wydał wyrok. Jaśniej się nie da

Przypomnijmy tylko, że Śląsk w tym spotkaniu strzelił 4 gole, w tym jednego nieuznanego, nie dostał dwóch możliwych rzutów karnych, otrzymał 3 czerwone kartki i sam mierzył się z karnym obronionym przez Rafała Leszczyńskiego i powtórzonym przez arbitra. To była akurat prawidłowa decyzja, która w kontekście całego spotkania, spotęgowała jednak bałagan, jaki panował we Wrocławiu. Być może to przez ten bałagan Śląsk mimo wygranej 3:2, nie zapewnił sobie awansu do 4. rundy. W dwumeczu był gorszy od rywali o jednego gola. Kibice na długo zapamiętają Chorwata Duje Strukana, który prowadził te zawody.

Pierwszy międzynarodowy mecz arbitra w sezonie

- Ten mecz rzeczywiście zupełnie wymknął się arbitrowi spod kontroli – przyznaje Sport.pl były sędzia międzynarodowy Marcin Borski. Zgadza się z tezą, że to idealny przykład, jak nie prowadzić zawodów. Nie chodzi tylko o błędy. - Sam byłem obserwatorem UEFA i wiem, jak się na tym szczeblu ocenia arbitrów. Czasem w ogólnym rozrachunku przyznaje się im nawet przyzwoitą ocenę przy błędzie dotyczącym np. niepodyktowanego karnego, ale warunkiem jest kontrola nad zawodami. Na dobrą ocenę ma wpływ właśnie panowanie nad wydarzeniami na boisku, dbanie o zdrowie piłkarzy, sprawne stosowanie reguł gry, spójność i konsekwencja w podejmowaniu decyzji. Ważne jest to, by swą pracą dbać też o wizerunek organizatora meczu. Tu nic z tych rzeczy nie miało miejsca. UEFA po tym spotkaniu wizerunkowo mocno ucierpiała. Tam był zupełny bałagan - ocenia Borski.

Za ten bałagan odpowiedzialny jest Chorwat Duje Strukan. Dla którego było to pierwsze spotkanie na poziomie rozgrywek UEFA w tym sezonie. Arbiter na dobre w rytm meczowy po wakacjach jeszcze nie wszedł, bo prowadził raptem jeden mecz ligi chorwackiej NK Osijek - Dinamo Zagrzeb. Generalnie zresztą wielu spotkań klubowych w Europie nie ma: w poprzednim sezonie sędziował dwa mecze w ramach Ligi Europy i jedno w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, w... Częstochowie (Rakowa z Arisem Limassol 2:1). 40-latek łącznie z meczami reprezentacji ma kilkanaście spotkań na poziomie międzynarodowym.

- Dziwne to wszystko było, ci arbitrzy to nie byli nowicjusze. Przeszli selekcję, musieli wcześniej już sędziować na międzynarodowym poziomie. Może główny miał słabszy dzień i akurat przytrafiły mu się dość skomplikowane zawody. Ja też czasem miałem słabsze dni. Wiadomo, różne są sytuację, kłopoty rodzinne, zmęczenie, nie wiem tego, ale całościowo wyszło fatalnie - kręci głową Borski i punktuje.

"Proszenie się arbitrów o problemy"

Najpierw sytuację z 10 minuty. Wtedy padł pierwszy, choć po czasie nieuznany gol dla Śląska, zdobyty przez Sebastiana Musiolika w zamieszaniu podbramkowym.

- Nie wiem, co sędzia tam widział. Najpierw uznał gola, potem wskazał rzut wolny pośredni dla gości. Prawdopodobnie za kontakt jednego graczy z bramkarzem. Trudno jednak ocenić, by ktoś bramkarzowi bardzo przeszkadzał. Równie dobrze można powiedzieć, że bramkarz źle ocenił sytuację i naskoczył na jednego z gospodarzy. Trzeba by przy tej niejednoznacznej sytuacji wysłuchać zdania sędziów. Nie wierzę, że przy wideoweryfikacji, podjęli tę decyzję kompletnie bez żadnego oparcia o przepisy gry. Natomiast jeśli nawet taka decyzja ma jakieś wątłe uzasadnienie, to normalnie na meczu takich drobnych rzeczy nikt nie potrzebuje i nie wyciąga. To jest proszenie się arbitrów o problemy – zaznacza nam Borski. Ma rację, bo te problemy przyszły i to w liczbie mnogiej.

Wrocławianie grali w dziesiątkę od 77 minuty. Wtedy też przeżyli zjazd z nieba do piekła. Najpierw arbiter odgwizdał faul na Aleksie Petkovie. Do gry wkroczył VAR i sędzia decyzję zmienił. W dodatku piłkarz Śląska został napomniany przez arbitra żółtą kartką, za próbę oszukania go. To była druga żółta kartka dla kapitana gospodarzy.

- To sytuacja z gatunku pół na pół. Skoro jednak sędzia podyktował karnego, a sytuacja była sporna, niejednoznaczna, Dla mnie to była taka klasyczna sytuacja do dyskusji, a nie jednoznaczny błąd - przekazuje Borski.

Sędzia przyznał za to karnego gościom, po interwencji VAR. W 99. minucie meczu (było sporo przerw, spowodowanych analizą i zmienianiem decyzji) Matias Nahuel uniknął odbicia piłki głową, ratując się przed rogiem. Piłkę sięgnął jednak stojący za nim rywal i chciał wrzucić w pole karne, ale Nahuel musnął ją ręką. Tu karnego można było podyktować. Nahuel dostał też czerwoną kartkę za późniejszą szarpaninę z rywalem. Według przepisów mógł ją dostać za "agresywne zachowanie, podejmowanie ordynarnego, obelżywego lub obraźliwego działania". Szarpaninę widać było gołym okiem, sędzia był blisko. Sprawdzać nic nie chciał, uznał gracza Śląska głównym winnym sytuacji.

Kopanie dołków wyrazem złości. "Gdyby sędziowie byli sprytniejsi"

Tuż przed tym zdarzeniem bramkarz Rafał Leszczyński, zaczął też kopać nogą dołek w miejscu, z którego egzekwuje się karne. Dostał żółtą kartkę i wywołał konflikt z rywalami.

- To mogło być potraktowane jako niesportowe zachowanie, mógł to być taki zabieg psychologiczny. Ja z kopaniem dołków nie miałem styczności, ale spotkałem się z kłótnią między graczami, czy piłka dobrze stoi na tym punkcie jedenastki, gdzie zwykle jest małe wgłębienie w murawie. Czasem jest tak, że bramkarze reklamują, że ktoś sobie tę piłkę źle ustawił, a strzelcy szukają jakiejś wyższej kępki trochę z boku od punktu – przekazuje Borski. Leszczyńskiemu z tymi dołkami nawet przez chwilę ktoś z kolegów pomagał. Trudno to zachowanie gospodarzy, tłumaczyć inaczej niż rozgoryczeniem przez prowadzenie zawodów.

Zresztą awantura zrobiła się też, gdy Leszczyński karnego obronił. Przed strzałem wyszedł z linii bramkowej i sędzia - tu słusznie - karnego musiał powtórzyć, ale we Wrocławiu się już wtedy zagotowało, były kartki dla ławki rezerwowych, były kolejne newralgiczne decyzje arbitrów.

W 109. minucie regulaminowego czasu gry znów wszystkim skoczyło ciśnienie, choć najbardziej telewidzom. Ci zobaczyli czerwoną kartkę dla Arnau Ortiza przyznaną za symulowanie faulu w polu karnym. Sędzia szybko pokazał najpierw żółtą, choć telewidzowie tego nie widzieli, zobaczyli tylko, jak wznosi czerwoną, co spotęgowało złość. Kibice na stadionie, którzy baczniej obserwowali ten moment, sekwencję zdarzeń zrozumieli. Potwierdził ją im też spiker spotkania, przypominając, że Ortiz pierwszą żółtą kartkę dostał jeszcze na ławce. Jednak wątpliwości budziła sama decyzja dotycząca upomnienia.

- Ja tej sytuacji nie odczytuję jako symulowanie. Ortiz stracił równowagę, bo był rozpędzony, a przy wybijaniu piłki rywal dotknął jego stopy. Nie był to oczywiście dynamiczny wślizg, gdzie zawodnik jest wyrzucony w powietrze, bardziej zetknięcie stóp, dlatego uważam, że faulu nie było. Trudno to jednak uznać za symulację. Gdyby sędziowie VAR byli sprytniejsi, wezwaliby arbitra przed ekran pod pretekstem potencjalnego karnego. Główny by sobie to zobaczył, że ten kontakt był, ale delikatny. Wtedy nawet jeśli nie chciałby przyznać karnego, to chociaż anulowałby drugą żółtą kartkę i zachował twarz. Bo taka decyzja w tym momencie meczu była dziwna i niepotrzebna, to jest prowokowanie problemów - tłumaczy to Borski, przypominając, że takie rozwiązanie w piłce arbitrzy stosują. Zresztą to nie był jedyny element niedorzeczności tej sytuacji.

Mecz dla arbitra to "sztuka zapobiegania problemom"

- Dodatkowy absurd, jest taki, że przy tej sytuacji w polu karnym leżała druga piłka. Dlaczego żaden z sędziów tego nie ogarnął, przecież byli też asystenci? Trzeba było przerwać wcześniej grę i tę piłkę zabrać. Jakby wpadli na nią zawodnicy, albo Śląsk strzelił gola, to by była kolejna duża kontrowersja w tym spotkaniu. Prowadzenie meczu przez sędziego to jest też sztuka zapobiegania problemom. Sędzia podejmował tu dużo nieczytelnych decyzji, nie tylko dla kibiców, dziennikarzy, ale też dla fachowców. Za takiego się uważam, a też jego pracy nie rozumiałem. To jest właśnie problem tego spotkania, że takich niezrozumiałych sytuacji było wiele - mówi Borski.

Mecz we Wrocławiu z pewnością przejdzie do historii, ale tej absurdalnej, dlatego też zdaniem Borskiego Śląsk powinien zareagować i zgodnie z tym, co sugerował trener Jacek Magiera na konferencji, napisać w tej sprawie do UEFY.

- Skargę na sędziów dobrze jest napisać. O tym meczu jest bardzo głośno, był na nim obserwator, UEFA to wszystko kontroluje, wie, co dzieje się w mediach. Śląsk powinien dla higieny psychicznej złożyć pismo ze skargą, choć to wyniku meczu nie zmieni. Chodzi tu bardziej o troskę o poziom profesjonalizmu arbitrów. Ja obserwowałem sędziów w rozgrywkach międzynarodowych, w Ekstraklasie oraz na poziomie naszej 3. i 4. ligi. We Wrocławiu był w czwartek taki poziom, jak przy początkującym i to niezbyt zdolnym arbitrze na poziomie naszej 4. ligi albo i okręgówki. Masakra. To mi też trochę przypominało sędziowanie z Polski z lat 90-tych, ale wtedy wiemy, co się działo. Nawet trener Jacek Magiera, którego dobrze znam i uważam, za człowieka niezwykle kulturalnego, który nawet nie przeklina, był tak zdenerwowany, że wyszedł z siebie. Musiał mieć powody – puentuje Borski.

St. Gallen po wygranej ze Śląskiem zagra teraz w 4. rundzie z Trabzonsporem.