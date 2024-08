Po pierwszym meczu rozegranym na Broendby Stadion w nieco lepszej sytuacji była Legia Warszawa. Drużyna prowadzona przez Goncalo Feio na wyjeździe pokonała 3:2 Broendby Kopenhaga po golach Tomasa Pekharta, Luquinhasa i Ryoya Morishity. W czwartkowy wieczór Legia musiała obronić zaliczkę, by awansować do IV rundy Ligi Konferencji Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa rzeczywistość Probierza. Garnitury, zegarki, ranking najprzystojniejszych selekcjonerów

Od samego początku Broendby Kopenhaga dość spokojnie kontrolowała przebieg gry i dochodziła do klarownych sytuacji. W 38. minucie Daniel Wass pewnie wykorzystał rzut karny i dał prowadzenie swojej drużynie. Radość zespołu z Danii nie trwała jednak zbyt długo. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry piłkę do siatki wpakował serbski obrońca Radovan Pankov, który ustali wynik meczu na 1:1. Ostatecznie, w dwumeczu Legia wygrała 4:3 i wywalczyła awans.

Kacper Tobiasz zaskakuje. Wideo hitem sieci

Spory udział w tym osiągnięciu miał bramkarz Kacper Tobiasz. 21-latek, który rozpoczął mecz w podstawowym składzie, błyszczał na stadionie przy ul. Łazienkowskiej. Według statystyk "Flashscore" Polak miał łącznie siedem interwencji i przede wszystkim na tej podstawie wyliczono mu ocenę 8,9 w 10-stopniowej skali.

Prawdziwym hitem w mediach społecznościowych stało się nagranie z zachowania Tobiasza pod koniec drugiej połowy. W 84. minucie Yuito Suziki oddał mocno nieudany strzał z lewej strony. Piłka po jego uderzeniu o kilka metrów minęła słupek. Gdy futbolówka wyszła już za linię końcową boiska, Tobiasz rzucił się na murawę i popisał się zabawną interwencją.

Wideo szybko rozeszło się w sieci, a w tym momencie obejrzało go ponad 20 tysięcy użytkowników. "To jest wariacik", "Tobiasz nawiązuje do najlepszych tradycji turlania się lat 90", Co za pajac" - pisali internauci pod wspomnianym nagraniem z zachowaniem Tobiasza.

W IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy Legia Warszawa zmierzy się z zespołem Drita z Kosowa, który w poprzedniej rundzie pokonał łotewski Auda.