Tak gwiazdy oceniły mecz w Warszawie. Kulesza ujawnił. "Wszyscy zgodnie"

Real Madryt w środowy wieczór wygrał 2:0 z Atalantą w meczu o Superpuchar Europy, który został rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie. "Było tak, jak wymarzyli sobie kibice Realu Madryt - ich zespół wygrał z Atalantą 2:0, zdobył Superpuchar Europy, a gola w debiucie strzelił Kylian Mbappe. Wygrała też Warszawa, którą kibice z Hiszpanii chwalili, że jest zadbana i czysta" - pisał po meczu Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Jednym z organizatorów meczu był Polski Związek Piłki Nożnej, więc nikogo nie mogło dziwić, że przy dekoracji zawodników obecny był prezes Cezary Kulesza. Kulesza na murawie stał z najważniejszym człowiekiem w europejskiej piłce - szefem UEFA Aleksandrem Ceferinem. Oczywiście obok był również Florentino Perez, a więc prezydent, legenda i twórca obecnej, wielkiej ery Realu Madryt. Grono "znajomych" prezesa PZPN-u było więc naprawdę prestiżowe i robiące wrażenie.

Cezary Kulesza podsumował Superpuchar Europy w Warszawie

Cezary Kulesza o meczu o Superpuchar Europy wypowiedział się za pośrednictwem wpisu na platformie X. "Przy okazji wczorajszego meczu o Superpuchar UEFA miałem okazję porozmawiać z wieloma wybitnymi postaciami światowej piłki. Wszyscy zgodnie podkreślali, że wydarzenie jest zorganizowane na najwyższym poziomie" - napisał prezes PZPN-u.

"Dziękuję władzom m.st. Warszawy za ich zaangażowanie i współpracę w trakcie przygotowań. Chciałbym również serdecznie podziękować całemu zespołowi naszej federacji. Wasz profesjonalizm sprawia, że PZPN nieustannie wzmacnia swoją pozycję na arenie międzynarodowej" - podsumował Kulesza.

W najbliższych latach w Polsce odbędą się kolejne imprezy pod egidą UEFA i FIFA. W przyszłym roku będą to finał Ligi Konferencji (Wrocław) oraz mistrzostw Europy kobiet do lat 19. W 2026 w Polsce odbędą się zaś mistrzostwa świata kobiet do lat 20. Dodatkowo PZPN stara się o organizację Euro 2029 kobiet.