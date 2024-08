Josue kompletnie zaskoczył. Oto jego nowy klub!

Choć przez trzy sezony w Legii Warszawa Josue był absolutnie kluczową postacią stołecznego klubu i strzelił 29 goli oraz zanotował 35 asyst w 130 meczach, nie otrzymał propozycji przedłużenia kontraktu. Spekulacji co do przyczyny takiej decyzji Legii było wiele, sam zawodnik twierdził z kolei, że miało to podłoże prywatne, jako że są w klubie ludzie, z którymi mu nie po drodze i vice versa.

Arabia Saudyjska nie skusiła Josue

Przyszłość 33-latka długo pozostawała niewiadomą. Wydawało się, że trafi on na Półwysep Arabski. Swego czasu portal Meczyki.pl podawał, że Josue przyjął już nawet ofertę z saudyjskiej ekstraklasy. Jednak oficjalnych wieści i finalizacji transferu nadal brakowało. Jak się teraz okazało, nie bez przyczyny, bowiem to nie Bliski Wschód będzie nowym piłkarskim domem piłkarza, ale Ameryka Południowa.

Najbardziej polskie miasto w Brazylii wita Josue

Konkretnie Brazylia. Tamtejsze media przed kilkoma dniami informowały, że Josue jest już po słowie z Coritibą. Wydawało się to o tyle zaskakujące, że mowa tu o drugoligowcu. Jednak teraz doniesienia te się potwierdziły, a Portugalczyk został zaprezentowany jako nowy piłkarz klubu z Kurytyby. Brazylijski zespół nie poinformował jak długi kontrakt podpisał Josue.

Klub z miasta znanego z dużej liczby mieszkańców o polskim pochodzeniu w bieżącym sezonie brazylijskiej Serie B radzi sobie bardzo przeciętnie, zwłaszcza jak na spadkowicza z Serie A. Po 20. kolejkach zajmują dopiero 14. miejsce, choć do premiowanej awansem czwartej pozycji tracą tylko dziewięć punktów. Sprowadzenie Josue ma pomóc im włączyć się do walki o powrót na najwyższy poziom rozgrywkowy.