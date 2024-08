"Widzę go w Realu". Tak, Wesley Sneijder naprawdę powiedział to o 18-letnim Polaku

Wesley Sneijder gościł w Polsce przy okazji Superpucharu Europy pomiędzy Realem Madryt a Atalantą Bergamo. Wicemistrz świata z 2010 roku, zwycięzca Ligi Mistrzów i były zawodnik m.in. Realu i Interu Mediolan miał również czas na spotkanie z dziennikarzami, a tam niespodziewanie powiedział kilka słów o polskim talencie, którym jest zachwycony.

Zobacz wideo Wesley Sneijder wybrał! Lewandowski czy van Nistelrooy?

Wesley Sneijder wskazał na polski talent. Wieszczy mu wielką karierę

W rozmowie z "Faktem" były pomocnik reprezentacji Holandii przyznał wprost, że z wypiekami obserwuje karierę 18-letniego Polaka, który od lat jest w młodzieżowych zespołach Ajaxu Amsterdam. Chodzi oczywiście o Jana Faberskiego, który przed kilkoma dniami zagrał w drugiej drużynie Ajaxu w II lidze holenderskiej.

- Polakiem, którego w przyszłości widzę w Realu Madryt, jest Jan Faberski. Dobrze go znam z gry dla młodzieżowych drużyn Ajaxu. Miał naprawdę świetny poprzedni sezon w zespole U-17. Ostatnio widziałem, jak zagrał fantastyczny mecz przeciwko PSV Eindhoven. To ogromny talent - mówi wprost Sneijder, który przez lata widział już mnóstwo wielkich talentów.

Faberski dopiero wchodzi do seniorskiej piłki, ale zdaniem legendy naprawdę może być wielkim piłkarzem, jeśli będzie odpowiednio się rozwijał. - Świetny prawoskrzydłowy, który lubi schodzić do środka. Niesamowity chłopak. Moim zdaniem może z niego wyrosnąć jeden z najlepszych piłkarzy w historii polskiego futbolu. Nie zdziwię się, jeśli kiedyś trafi do Realu Madryt - przekonuje Sneijder.

- Chłopak ma dopiero 18 lat. Jest jednak w Ajaxu, a to nie miejsce na świrowanie i robienie głupot. Tam szkoli się piłkarzy również pod względem charakteru. Wierzę, że nie będzie to żaden problem dla Jana. Cieszy mnie to, w jaki sposób klub kieruje jego karierą - podsumowuje 40-latek, jednocześnie dodając, że być może w przyszłym sezonie Jan Faberski stanie się już pełnoprawną częścią pierwszego zespołu Ajaxu.

Faberski w 2022 roku wyjechał z Jagiellonii Białystok właśnie do akademii w Amsterdamie. Grał tam w zespołach U17 i U18, a obecnie jest w drugoligowym Jong Ajax. Jego umowa z klubem obowiązuje do 2028 roku, a więc skrzydłowy będzie miał mnóstwo czasu na rozwój.