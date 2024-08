Boniek wypalił o Polakach tuż przed meczem w Warszawie. "My się podniecamy"

Środowe spotkanie to duże wydarzenie, zwłaszcza ze względu na debiut Kyliana Mbappe w Realu Madryt. Ten wspólnie z Viniciusem Juniorem, Judem Bellinghamem oraz Rodrygo mają być postrachem wszystkich obrońców świata. Atalanta, która sprawiła niemałą sensację, pokonując w finale Ligi Europy Bayer Leverkusen aż 3:0, będzie świetnym sprawdzianem, by zobaczyć, w jakiej formie znajdują się piłkarze Carlo Ancelottiego.

Boniek wypalił przed kamerą Canal+. "My się podniecamy?"

Tuż przed rozpoczęciem meczu stacja Canal+ Sport przeprowadziła krótką rozmowę z wiceprezydentem UEFA Zbigniewem Bońkiem, który również zawitał na Stadion Narodowy. Ten został zapytany o finał Superpucharu z 1985 roku, kiedy Juventus pokonał na własnym stadionie Liverpool 2:0. Były prezes PZPN ustrzelił wówczas dublet i został wybrany piłkarzem meczu.

- Prehistoria - rozpoczął żartobliwie. Następnie wyjaśnił, co by się stało, gdyby w teraźniejszych czasach Polak zdobył dwie bramki w tak ważnym, a w dodatku wygranym spotkaniu. - Byłaby wielka feta. Natomiast dzisiaj się podniecamy, że jakiś polski zawodnik strzeli gola w przegranym meczu ligowym na Zachodzie. To były inne czasy, nie ma co do tego wracać - oznajmił.

68-latek uważa, że to Real Madryt jest faworytem finału, choć nie skreśla rywala. - Atalanta jest zespołem niewygodnym - zależy, jak się potoczy mecz. Jeżeli miałaby szczęście, że pierwsza strzeli gola, to może się wszystko wydarzyć. Zawodnicy Realu dopiero niedawno wrócili do treningów, dlatego jest to mecz absolutnie otwarty - zaznaczył.

Na koniec zdradził, że nie jest usatysfakcjonowany, w jakim kierunku zmierza włoska piłka. - Im dłużej to obserwuje, tym widzę więcej problemów. Kluby są zadłużone, jest coraz więcej meczów. Wszyscy myślą, że to UEFA narzuca taki terminarz, ale to zespoły chcą grać częściej, by zarabiać pieniądze. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie - podsumował.

Po pierwszej połowie Real remisuje z Atalantą 0:0.