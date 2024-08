A jednak! To tam będzie występować Świderski do końca sezonu

15 meczów i dwa gole - takimi statystykami mógł pochwalić się z Karol Świderski po zakończeniu pobytu w Hellasie Werona. Trzeba przyznać, że spodziewano się po nim więcej, zwłaszcza że na amerykańskich boiskach często imponował. Parę tygodni temu wrócił do Charlotte FC, ale wydawało się, że jego transfer jest kwestią czasu. Jak się okazuje, może jednak nie zmienić pracodawcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Wesley Sneijder wybrał! Lewandowski czy van Nistelrooy?

Wiemy, jaka przyszłość czeka Karola Świderskiego. Agent wyjaśnia

Mimo że 27-latek zawiódł w Hellasie, to władze tego klubu i tak po raz kolejny chciały go wypożyczyć. Nie doszło to do skutku, gdyż Charlotte FC było skłonne tylko na transfer lub wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. I takim sposobem Świderski rozpoczął sezon w MLS, gdzie nawet w pierwszym meczu z Austin FC zanotował trafienie.

Do tej pory wielu fanów wciąż wierzyło jednak, że uda mu się w letnim okienku transferowym zmienić klub i wrócić do Europy. Te nadzieje wydaje się, że definitywnie zniszczył agent Mariusz Piekarski. - Podjęliśmy z Karolem decyzję, że nie będziemy robić pochopnych ruchów. Trochę się odbudował, podleczył problemy zdrowotne. Do końca sezonu MLS na pewno zostanie w Charlotte FC - oznajmił w programie "Okno Transferowe".

Nie jest jednak powiedziane, że reprezentant Polski będzie miał łatwo z wywalczeniem sobie miejsca w podstawowym składzie. Niedługo do gry wróci sprowadzony z Celticu Liel Abada, który reprezentował ostatnio Izrael na IO w Paryżu. Ten jak dotąd rozegrał dla Charlotte 15 meczów, w których strzelił cztery gole i niewykluczone, że będzie dużą konkurencją dla Polaka.

Dodatkowo w ostatnich godzinach pojawiło się sporo doniesień, że Charlotte FC wzmocni dwóch wartościowych piłkarzy - Miguel Almiron oraz Calvin Stengs. Pierwszy od 2019 roku reprezentuje barwy Newcastle, a w poprzednim sezonie rozegrał 33 mecze w Premier League, natomiast drugi to podstawowy gracz Feyenoordu, który został wykupiony w ubiegłym roku z OGC Nice za sześć mln euro.

Charlotte FC rozegra kolejny mecz w niedzielę 25 sierpnia, kiedy zagra u siebie z New York Red Bulls.