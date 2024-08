Barcelona dostała ofertę. Piłkarz, który miał być następcą Lewandowskiego, ma odejść

Od momentu transferu do Barcelony Vitor Roque kompletnie się nie sprawdził i nie dał podstaw do tego, by sądzić, że to właśnie on okaże się długoterminowym następcą Roberta Lewandowskiego. W związku z tym klub z Katalonii zamierza go sprzedać, by odzyskać większość zainwestowanych środków. Z najnowszych informacji podawanych w mediach wynika, że Roque może kontynuować karierę w jednym z klubów w Premier League.

3 Fot. REUTERS/Bruna Casas Otwórz galerię Na Gazeta.pl