Kasa mu nie śmierdzi. Nie do wiary, gdzie będzie pracować legendarny rywal Marciniaka

Daniele Orsato na Euro 2024 był jednym z głównych kandydatów do prowadzenia finału, a media kreowały go jako wielkiego rywala Szymona Marciniaka o najważniejszy mecz turnieju. Finalnie żaden z nich nie sędziował tego spotkania, a Włoch po turnieju zakończył karierę. Na nową pracę długo nie czekał, ale raczej nie ma powodów do dumy. Będzie pracował w Rosji.

