Nieprawdopodobne, co piłkarze zrobili dla chorego kolegi. Wideo hitem sieci. Ponad 6 mln wyświetleń

Parę tygodni temu u Hermana zdiagnozowano złośliwego raka przewodu pokarmowego. - Dwa miesiące temu zacząłem odczuwać ból po prawej stronie brzucha. Pomyślałem sobie: co jest do cholery? Ból zniknął, ale potem wrócił ze zdwojoną siłą. Udałem się zatem do szpitala, gdzie umówiono mnie na specjalistyczną wizytę - przekazał dla "Aftonbladet". Po prześwietleniu zdradził, że wszystko już było wiadomo. - Powiedzieli mi, że na 99 proc. jest to rak. 11 lipca otrzymałem potwierdzenie, że to prawda - skwitował.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Polacy powitali bohaterów igrzysk! Sceny na lotnisku

Piłkarz zachorował na raka. Nie uwierzysz, co zrobili koledzy z szatni

Sam zainteresowany wyjawił, że był to dla niego niemały szok. - Kiedy masz 24 lata i całe życie uprawiasz sport, szaleństwem byłoby myślenie, że możesz mieć raka. Myślisz jedynie, że najwyżej może to jakiś wrzód żołądka - stwierdził. Teraz jego życie wygląda zupełnie inaczej niż wcześniej. - Większość dni przebiega bardzo dobrze, natomiast jest dużo zmian. Zanim zachorowałem, moje życie było rutynowe - dodał. Zaznaczył też, że mimo że przechodzi chemioterapię, czuje się całkiem nieźle i wciąż trenuje.

Aby wesprzeć kolegę z szatni, pozostali zawodnicy zdecydowali się na niecodzienny gest. Do sieci wypłynął w poniedziałek materiał wideo, podczas którego widać, jak piłkarze wspólnie ze sztabem szkoleniowym... ogolili się na łyso. Potem do szatni wszedł Herman, który nie był w stanie powstrzymać łez, gdy zobaczył wszystkich kolegów. - To wspaniały zespół - oznajmił. Materiał obiegł dosłownie cały internet. Na samym portalu X powielane wideo zgromadziło już ponad 6 milionów wyświetleń. Pozwoliło to zebrać aż 150 tys. euro, które zostanie przeznaczone na leczenie piłkarza.

Herman podkreślił, że pierwotnie nie mógł pogodzić się z fatalną diagnozą. - Wiadomo, że początki były trudne zarówno dla mnie, jak i mojej rodziny. Nie jest łatwo widzieć bliskich, którzy są smutni z twojego powodu. Bardzo szybko otrzymałem jednak potrzebne wsparcie. Dostałem dużo miłości, dlatego odczuwam za to ogromną wdzięczność. Mam najlepszą rodzinę na świecie - stwierdził.

Na koniec zdradził, jaki ma plan na najbliższe miesiące. - Na ten moment znoszę to wszystko bardzo dobrze. Mam umówioną wizytę w najlepszej klinice w Szwecji. Jadę tam z optymizmem. Zobaczymy, jak działa chemioterapia. Będę pracował ciężko, by przyczynić się do pokonania choroby. Dziękuję, że mogę być w tak dobrym środowisku. Nawet nie wiecie, ile czerpie z tego siły. To niezwykle ważne dla kogoś takiego jak ja, czyli prostego faceta - podsumował.

Kalmar AIK FK to zespół z piątego szczebla rozgrywkowego w Szwecji. I choć był dotąd anonimowy, to w ostatnich godzinach usłyszał o nim cały świat.