Niepojęte, ile chcą dać za Viniciusa! Największa kasa w historii futbolu

Vinicius Junior to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. 24-letni Brazylijczyk w 2018 roku zamienił Flamengo na Real Madryt. Od tamtej pory rozegrał dla hiszpańskiego klubu 264 meczów, zdobył 83 goli i zaliczył 75 asyst, do tego wygrał m.in. mistrzostwo kraju (2019/20, 2021/22, 2023/24), Ligę Mistrzów (2021/22, 2023/24), Puchar Hiszpanii (2022/23) czy też Superpuchar Hiszpanii (2019/2020, 2021/2022, 2023/2024). W ubiegłym roku przedłużył swoją umowę do 2027 roku. Mimo ważnego jeszcze przez niespełna trzy lata kontraktu jest kuszony bajeczną ofertą z Arabii Saudyjskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa rzeczywistość Probierza. Garnitury, zegarki, ranking najprzystojniejszych selekcjonerów

Bajeczna oferta dla Viniciusa Juniora. Największy kontrakt w dziejach piłki nożnej

Propozycja ma pochodzić z Funduszu Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej (PIF) - informuje portal Ge.globo.com. Saudyjczycy chcą ściągnąć Brazylijczyka do Al-Ahli, gdzie miałby zarabiać kosmiczny miliard euro na mocy pięcioletniego kontraktu. To kwota 13 razy wyższa niż jego obecne wynagrodzenie. "Byłby najlepiej opłacanym zawodnikiem wszech czasów we wszystkich dyscyplinach sportowych" - czytamy w tekście.

To jednak nie wszystko. "Państwowy fundusz inwestycyjny chce, aby Brazylijczyk został ambasadorem kraju na mistrzostwach świata w 2034 roku" - czytamy. Przypomnijmy, że pod koniec października ubiegłego roku oficjalnie prezydent FIFA Gianni Infantino potwierdził, że Arabia Saudyjska będzie gospodarzem tej imprezy w 2034 roku. Ponadto, po zakończeniu kariery otrzymałby wybraną przez siebie funkcję w strukturach saudyjskiego futbolu.

Ge.globo.com twierdzi, że Real Madryt jest skłonny sprzedać Viniciusa Juniora, jeśli Al-Ahli zapłaci klauzulę odstępną wpisaną w kontrakcie Brazylijczyka, która wynosi miliard euro. Na ten moment wątpliwe jest, aby saudyjski zespół spełnił żądania finansowe Hiszpanów. "AS" podaje, że Al-Ahli jest gotowe zapłacić 400 milionów euro.

Obecnie Vinicius Junior i Real Madryt przygotowują się do środowego Superpucharu UEFA, który odbędzie się na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Mecz "Królewskich" z Atalantą Bergamo zaplanowano na godzinę 21:00.