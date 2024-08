To już oficjalne! Anglicy ogłosili następcę Southgate'a w reprezentacji

Reprezentacja Anglii poszukiwała nowego trenera po tym, jak Gareth Southgate podjął decyzję o rozstaniu z kadrą.16 lipca br. doświadczony szkoleniowiec za pośrednictwem strony internetowej angielskiej federacji piłkarskiej wystosował wiadomość, w której podziękował za lata pracy. - Nadszedł czas na zmiany i nowy rozdział. Niedzielny finał w Berlinie przeciwko Hiszpanii był moim ostatnim meczem jako menedżer Anglii. Dołączyłem do FA w 2011 roku, zdeterminowany, aby poprawić angielską piłkę nożną. W tym czasie, wliczając osiem lat jako menedżera męskiej reprezentacji Anglii, wspierało mnie kilku wspaniałych ludzi, którym szczerze dziękuję - napisał.

Po kilku dniach od ogłoszenia tej decyzji w mediach zaczęły pojawiać się nazwiska pierwszych kandydatów, którzy mogliby go zastąpić. W tym gronie wymieniano m.in. Eddiego Howe'a (Newcastle United), Mauricio Pochettino, Grahama Pottera (obaj bez klubu), Pepa Guardiolę (Manchester City) czy Sarinie Wiegman (selekcjonerka kobiecej reprezentacji Anglii). W ostatnim czasie najczęściej mówiło się jednak o zatrudnieniu Lee Carsleya w roli trenera tymczasowego.

Lee Carsley zastąpił Garetha Southgate'a

50-letni Irlandczyk od lipca 2021 roku za wyniki za wyniki kadry do lat 21 - To właśnie z tym trenerem u sterów Anglia została mistrzem Europy w tej kategorii wiekowej. Wcześniej Carsley był asystentem oraz tymczasowym trenerem Birmingham City, a w sezonie 16/17 odpowiadał za wyniki Manchesteru City do lat 18 - pisał Aleksander Bernard ze Sport.pl.

W piątek 9 sierpnia, angielska federacja poinformowała, że obie strony doszły do porozumienia, dzięki czemu Carsley już teraz rozpocznie pracę z "Synami Albionu". "To zaszczyt móc tymczasowo poprowadzić seniorską reprezentację Anglii" - powiedział Carsley, cytowany przez "Skysports". "Bardzo dobrze znam graczy i międzynarodową piłkę nożną, więc ma to dla mnie sens, podczas gdy związek nadal szuka nowego trenera" - dodał. Irlandczyk będzie prowadzić drużynę do momentu znalezienia nowego trenera.

Pod nieobecność Carsleya szkoleniowcem drużyny do lat 21 będzie Ben Futcher, który ostatnio odpowiadał za wyniki kadry do lat 20.

Przed Carsleyem bardzo pracowity czas. We wrześniu Anglicy zmierzą się w Ligi Narodów z Irlandią (07.09, godz. 18:00) i Finlandią (10.09, godz. 20:45).