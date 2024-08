Katastrofa Wisły w drugiej połowie meczu w LKE. A było już dobrze

Po zdecydowanie przegranym dwumeczu z austriackim Rapidem Wiedeń (1:2 i 1:6), Wisła Kraków "spadła" z Ligi Europy do Ligi Konferencji Europy. W III rundzie eliminacji zespół Kazimierza Moskala mierzy się ze słowackim Spartakiem Trnawa, który zasłynął wyeliminowaniem Lecha Poznań w zeszłym sezonie oraz Legii Warszawa w sezonie 2018/19. Wisła wierzyła jednak, że będzie w stanie jak Raków Częstochowa Marka Papszuna poradzić sobie ze Słowakami, a osiągnięcie dobrego wyniku w pierwszym meczu na wyjeździe było do tego niezbędne.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa rzeczywistość Probierza. Garnitury, zegarki, ranking najprzystojniejszych selekcjonerów

Było pięknie, ale tylko do przerwy. Wisła Kraków w fatalnej sytuacji przed rewanżem

Ten mecz mógł się zacząć dla Wisły bardzo źle, bo już w 6. minucie sędzia z Kazachstanu Sajat Karabajew podyktował rzut karny dla Spartaka, po tym jak Wiktor Biedrzycki zablokował ręką w polu karnym dośrodkowanie Hugo Ahla. Na szczęście w tej sytuacji zadziałał VAR, gdyż okazało się, że przy odbiorze piłki jeden z piłkarzy Spartaka faulował Giannisa Kiakosa. Jedenastka została odwołana.

W kolejnych minutach obie drużyny stać było jedynie na strzały z dystansu. I tak jak próba Marca Carbo minęła bramkę gospodarzy, tak odpowiedź Martina Mikovicia pewnie wyłapał Kamil Broda, który dość niespodziewanie zastąpił w bramce Wisły Antona Cziczkana.

W pierwszej połowie Wisła Kraków była bardziej skoncentrowana od drużyny gospodarzy i w 26. minucie była w stanie wykorzystać fatalną stratę Spartaka na własnej połowie. Angel Baena wyszedł sam na sam z bramkarzem i choć przegrał ten pojedynek, to jeszcze piłka wróciła pod jego nogi i Hiszpan był w stanie dograć ją na pustą bramkę Angelowi Rodado, a ten otworzył wynik meczu.

Do końca pierwszej części wiele się już nie wydarzyło. Po jednej stronie niecelnie głową uderzał Wiktor Biedrzycki, po drugiej strzał z dystansu Filipa Bainovicia skutecznie odbił Kamil Broda i do przerwy wynik już się nie zmienił.

Trener Spartaka Michal Gasparik wprowadził na boisko w przerwie kolejnych dobrych znajomych z Ekstraklasy - Roberta Picha i Romana Prochazkę. Jego drużyna z kolei fantastycznie weszła w drugą połowę, bo już w 47. minucie nieporozumienie w obronie Wisły Kraków wykorzystał Michal Duris i płaskim strzałem z kilkunastu metrów nie dał Brodzie żadnych szans.

Obrona "Białej Gwiazdy" w ten sposób posypała się i zaczęła popełniać kolejne niewybaczalne błędy. Przez to w 60. minucie gry było już 2:1 dla Spartaka, gdy kompletnie zawalił\ Rafał Mikulec. Obrońca Wisły najpierw złamał linię spalonego, przez co po długim podaniu od bramkarza sam na sam z Kamilem Brodą wyszedł Roman Prochazka. Mikulec zdołał mu wybić piłkę spod nóg, jednak prosto pod nogi Philipa Azango, a ten zza pola karnego efektownie przelobował bramkarza gości.

Wisła chwilę później mogła odpowiedzieć, ale uderzenie z powietrza Angela Rodado odbiło się od słupka, po czym piłka trafiła jeszcze w głowę Giannisa Kiakosa i poszybowała nad poprzeczką.

A jak nie było 2:2, to już w 68. minucie było 3:1 dla gospodarzy. Tym razem kompletnie zdrzemnął się we własnym polu karnym Wiktor Biedrzycki i po dośrodkowaniu Martina Mikovicia z bliska do siatki trafił Michal Duris.

W odpowiedzi bliski szczęścia był Angel Baena, jednak jego płaski strzał z ostrego kąta został dobrze obroniony przez Żigę Freliha. Bramkarz Spartaka był w stanie także obronić próbę z 16 metrów Patryka Gogoła, utrzymując dwubramkową przewagę słowackiego zespołu. Koniec końców bliższy czwartego gola był Spartak, bo już w doliczonym czasie gry Martin Miković uderzył z dystansu tak, że piłka odbiła się od poprzeczki, pleców Kamila Brody, słupka i ostatecznie nie wpadła do siatki.

Po dobrej pierwszej i fatalnej drugiej połowie Wisła Kraków przegrała na wyjeździe ze Spartakiem Trnawa 1:3 i przed rewanżem za tydzień przy Reymonta nie ma zbyt wielkich szans na awans do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.