Zaskakująca decyzja Juventusu. Oto najnowsze wieści ws. Arkadiusza Milika

"Jest mi ogromnie przykro, że nie będę mógł zagrać dla mojego kraju na Euro i pomóc drużynie w walce o nasze wspólne cele. Ale bez względu na wszystko będę do końca kibicował chłopakom z drużyny. Jestem z Wami!" - pisał Arkadiusz Milik kilka dni po dramacie, którego doznał w towarzyskim meczu z Ukrainą tuż przed Euro 2024. Ostatecznie z powodu kontuzji nie pojechał na turniej w Niemczech w roli piłkarza, lecz jako ekspert TVP Sport.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa rzeczywistość Probierza. Garnitury, zegarki, ranking najprzystojniejszych selekcjonerów

Ważą się losy Milika. Włosi przekazali najnowsze informacje

Po kilku tygodniach 30-latek wrócił do treningów, jednak jego problemy wcale się nie skończyły. Pod znakiem zapytania stanęła przyszłość Milika w Juventusie. Włoski klub nie włączył go do kadry na przedsezonowe zgrupowanie, co dla kibiców i ekspertów było jasnym sygnałem. Thiago Motta, który na stanowisku trenera zastąpił Massimiliano Allegriego, nie uwzględnił naszego piłkarza w planach na przyszły sezon.

Tuż po tym ruchu wielkie europejskie zespoły chciały szybko skorzystać z okazji i wykupić solidnego napastnika za zaledwie kilka milionów euro. Do zainteresowanych Milikiem należała m.in. Atalanta Bergamo. "Arek Milik został zaoferowany włoskiemu zespołowi. Polski napastnik nie jest w planach Juventusu i niewykluczone, że zastąpi w Atalancie Gianlucę Scamaccę" - podawali Włosi. Oprócz tego naszego kadrowicza ściągnąć chciały czołowe zespoły z Turcji oraz OG Nice Marcina Bułki. Mówiąc krótko, piłkarz nie mógł narzekać na brak ofert.

Mimo to okazuje się, że być może wcale nie będzie musiał wybierać którejś z nich. Niewykluczone, że ostatecznie Arkadiusz Milik pozostanie w Juventusie, o czym poinformował Giovanni Albanese ze Sportitalia. Podstawowym napastnikiem turyńskiej drużyny pozostaje Dusan Vlahović, jednak Serb nie może występować we wszystkich meczach. Potrzebuje zmiennika, w roli którego Polak odnajduje się świetnie.

Już w poprzednim sezonie udowodnił, że wchodząc w ławki, może dać wiele swojemu zespołowi. Wówczas rozegrał łącznie 36 spotkań, w których strzelił osiem bramek i zanotował jedną asystę. Kontrakt 73-krotnego reprezentanta Polski z Juventusem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku. Według wymienionego źródła Thiago Motta coraz bardziej przekonuje się do tego, aby Milik pozostał jednak w jego drużynie.