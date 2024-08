Hiszpanie zachwyceni po tym, co zrobił Lewandowski. "Więcej niż napastnik"

FC Barcelona doznała pierwszej tego lata porażki. Po trzech zwycięstwach z rzędu drużyna Hansiego Flicka przegrała po rzutach karnych z Milanem. Powodów do zmartwień po tym spotkaniu nie ma jednak Robert Lewandowski, który zdobył dwie bramki.

Polak dźwignął Barcelonę, gdy ta przegrywała 0:2 już po pierwszym kwadransie. Lewandowski strzelał gole w 22. i 58. minucie meczu, imponując szczególnie pierwszym trafieniem. Kapitan naszej reprezentacji otrzymał podanie od Raphinhi i pokonał bramkarza Milanu precyzyjnym strzałem z linii pola karnego.

Tę bramkę docenili hiszpańscy dziennikarze, którzy rozpływali się nie tylko nad golem, ale i ogólną postawą polskiego napastnika. Oto co napisano o Lewandowskim po sparingu z Milanem w hiszpańskich mediach.

"W jednej z pierwszych akcji strzelił świetnego gola, pokazując swoją klasę. Niedługo później po świetnej akcji Alexa Valle mógł zdobyć drugą bramkę. Zrobił to jednak po przerwie, wykorzystując zagranie Victora. Lewandowski mógł mieć też asystę, ale jego podanie zmarnował wspomniany Victor" - napisali o Polaku dziennikarze katalońskiego "Sportu".

Hiszpanie ocenili Lewandowskiego

Lewandowski otrzymał od nich bardzo wysoką ocenę. Kapitan reprezentacji Polski został oceniony na ósemkę w 10-stopniowej skali. Żaden z piłkarzy Barcelony nie został nagrodzony w ten sposób. Wręcz przeciwnie, na portalu pojawiło się kilka niskich ocen.

Czwórki otrzymali m.in. Marc-Andre ter Stegen, Sergi Dominguez, Clemen Lenglet, czy Andreas Christensen. W ocenach Barcelony dominowały zaś piątki i szóstki.

"To były pierwsze dwa gole Lewandowskiego w okresie przygotowawczym. Szczególnie imponujący był pierwszy, gdy uderzył precyzyjnie z linii pola karnego. W ogóle Lewandowski w tym meczu nie bał się oddawać strzałów. Polak stworzył też kilka okazji Raphinhi" - to z kolei opinia z "Mundo Deportivo".

"Lewandowski to więcej niż napastnik" - tak tekst zatytułowała "Marca". Hiszpańscy dziennikarze tego dziennika też zachwycili się pierwszym trafieniem kapitana reprezentacji Polski. "Lewandowski postawił sobie bardzo ambitne cele na kolejny sezon. Jego podejście przyniosło efekty już w trakcie sparingu z Milanem. Chociaż Włosi wyglądali doskonale w pierwszym kwadransie, to Lewandowski pociągnął Barcelonę do remisu" - podsumowali.

12 sierpnia Barcelona zagra ostatni sparing tego lata, a jej rywalem będzie AS Monaco. Pięć dni później zespół Hansiego Flicka zagra pierwszy mecz w La Liga, a jego rywalem będzie Valencia.