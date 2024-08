Na Copa America grał przeciwko Messiemu. Teraz zagra w IV lidze polskiej

W trakcie minionego Copa America występował jeden z zawodników Rakowa Częstochowa. Chodzi o Johna Yeboaha, który po grze w niemieckich zespołach młodzieżowych zaczął reprezentować Ekwador. Yeboah zanotował asystę w ćwierćfinałowym meczu z Argentyną, w którym Ekwador przegrał dopiero po rzutach karnych. Zawodnik Rakowa miał jednak okazję zagrać przeciwko Leo Messiemu. Po powrocie do Polski Yeboah trafił do szpitala w Warszawie ze względu na infekcję, o czym poinformował Marek Papszun.

Yeboah trafił do Rakowa latem zeszłego roku za 1,5 mln euro ze Śląska Wrocław. Mistrzowie Polski zdecydowali się go sprowadzić w związku z poważną kontuzją Iviego Lopeza. W 44 meczach poprzedniego sezonu Yeboah strzelił cztery gole i zanotował sześć asyst. Czy nadal będzie graczem Rakowa?

Gwiazda zagra w rezerwach Rakowa. "Niesamowita sytuacja"

Z informacji Kamila Głębockiego z portalu czestosportowa.pl wynika, że Yeboah ma zagrać w niedzielę w barwach rezerw Rakowa Częstochowa, gdzie rywalem będą rezerwy Podbeskidzia Bielsko-Biała. W kadrze rezerw Rakowa pojawi się także Adnan Kovacevic, Deian Sorescu oraz Kristoffer Klaesson. "Niesamowita sytuacja. Wygląda na to, że nie będzie dla Yeboaha taryfy ulgowej" - pisze Głębocki. Nie wiadomo jednak, czy będzie to jednorazowa sytuacja, czy Yeboah na stałe będzie występował w rezerwach Rakowa.

Wcześniej wspomniany serwis informował, że Yeboah strajkuje, by dostać zgodę na transfer. - Yeboah miał urlop, potem był chory, no a teraz… teraz zobaczymy, ile to jeszcze będzie trwać i jak to się wszystko rozwinie - opowiadał Papszun przed meczem z Cracovią. Już kilka dni temu Yeboah zaczął trenować z rezerwami.

Nie należy wykluczać scenariusza, że Yeboah odejdzie z Rakowa jeszcze w trakcie trwającego okna transferowego. Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio informował, że Ekwadorczykiem interesuje się Venezia, a więc jeden z beniaminków ligi włoskiej. Raków chciałby zarobić na Yeboahu około trzech mln euro, zatem dwukrotność kwoty, jaką za niego zapłacił rok wcześniej. Rekord transferowy Venezii to sześć mln euro, jakie klub zapłacił latem 2021 r. za Gianlucę Busio z Kansas City.

Zanim Yeboah trafił do Rakowa Częstochowa, to reprezentował barwy Wolfsburga (2015-2020), VVV-Venlo (2019-2020), Willem II (2020-2022) czy MSV Duisburg (2022).