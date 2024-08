Kosecki znalazł nowy klub. "Wielkie wzmocnienie", ale i ogromne zaskoczenie

Jakub Kosecki od 2022 roku był piłkarzem KTS Weszło. W ubiegłym sezonie zmagał się z problemami zdrowotnymi, przez co strzelił tylko trzy gole. Ostatecznie zawodnik zdecydował się odejść po zakończeniu rozgrywek, o czym poinformował Krzysztof Stanowski. "Ten sezon nam się nie udał, po operacji pleców nie wróciłeś już na odpowiedni poziom, ale nie żałuję tej współpracy. Powodzenia w życiu, cokolwiek ci strzeli do głowy!" - napisał dziennikarz "Kanału Zero".

Jakub Kosecki ma nowy klub. "Będzie inspiracją"

Kosecki nie szukał długo nowego klubu. Od nowego sezonu będzie grał w KS Raszyn. W piątek zespół oficjalnie poinformował o zakontraktowaniu byłego reprezentanta Polski. Drużyna ta w zeszłym sezonie zajęła 16. miejsce czwartej lidze (grupa mazowiecka) i spadła poziom niżej. - To wielkie wzmocnienie dla naszego zespołu, a obecność tak doświadczonego piłkarza z pewnością podniesie poziom gry i będzie inspiracją dla młodszych zawodników - powiedział dyrektor sportowy klubu Jacek Romańczuk.

Jakub Kosecki w przeszłości występował między innymi w Legii Warszawa, Śląsku Wrocław i niemieckim SV Sandhausen. Na koncie ma trzy mistrzostwa Polski i tyle samo krajowych pucharów. Wszystkie te trofea zdobył w barwach Legii, gdzie rozegrał łącznie 107 meczów i strzelił 20 goli. Napastnik jest również byłym reprezentantem Polski. W kadrze narodowej wystąpił pięć razy i zdobył jedną bramkę.

Kosecki ma również debiut we freak fightach. Piłkarz walczył z Łukaszem "Tuszolem" Tuszyńskim i przegrał przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie. "Kosecki zaczął odważnie, ale jego rywal nie pękł. Po efektownym i energicznym początku Koseckiego "Tuszol" doszedł do głosu. Jeszcze w pierwszej rundzie rozbił byłego piłkarza m.in. Legii czy Śląska. I to potężnie, bo w pewnym momencie Kosecki nawet nie za bardzo wiedział, gdzie jest. Był liczony na stojąco" - relacjonował Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl.