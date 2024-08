Legia poznała kolejnego rywala w Europie. Niespodzianka w rewanżu

W pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji Legia Warszawa pokonała aż 6:0 Caernafron i może być niemal pewna awansu do kolejnego etapu. Tam jej rywalem będzie zwycięzca dwumeczu pomiędzy Broendby a KF Llapi. Ekipa z Danii w pierwszym spotkaniu podobnie jak Legia nie dała żadnych szans rywalom i również rozbiła ich 6:0.

Broendby przypieczętowało awans. Remis w rewanżu

W czwartek o godzinie 17:00 odbył się rewanż, który rozegrano w Kosowie. Gospodarze nieoczekiwanie lepiej rozpoczęli to starcie i wyszli na prowadzenie w 42. minucie. Piłkę do siatki po pięknym strzale wpakował Elvir Gashijan. Do końca pierwszej połowy nic już się nie wydarzyło i KF Llapi prowadziło do przerwy 1:0.

Po zmianie stron Broendby szybko rzuciło się do odrabiania strat. I udało się to już w 53. minucie. Wówczas bramkarza rywali pokonał Emmanuel Yeboah. Duńczycy na tym nie zamierzali się zatrzymywać i niedługo później zdobyli kolejną bramkę. Tym razem do siatki trafił Ohi Omoijuanfo. Broendby nie cieszyło się jednak długo z prowadzenia, ponieważ zaledwie pięć minut później samobójcze trafienie zaliczył Thomas Mikkelsen. W dalszej części meczu spotkanie było bardzo wyrównane. Ostatecznie nic więcej już się nie wydarzyło i niespodziewanie KF Llapi zremisowało 2:2 z Broendby.

KF Llapi 2:2 Broendby

Strzelcy: Elvir Gashijan (42'), Thomas Mikkelsen (samobój 66'); Emmanuel Yeboah (53'), Ohi Omoijuanfo (61')

Wynik ten nie ma jednak żadnego wpływu na przebieg dwumeczu. Zespół z Danii wygrał łącznie 8:2 i zameldował się w trzeciej rundzie, gdzie prawdopodobnie zmierzy się Legią Warszawa. Rewanżowy mecz polskiej ekipy z Caernafron rozpoczął się tego samego dnia o godzinie 19:00.

W czwartek w akcji zobaczymy jeszcze Wisłę Kraków i Śląsk Wrocław. Oba zespoły będą musiały odrabiać straty po pierwszym meczu - krakowianie przegrali 1:2 z Rapidem Wiedeń, a wrocławianie 0:1 z FK Riga.