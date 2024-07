"To koniec". Juergen Klopp podjął szokującą decyzję ws. dalszej kariery

- Wraz z końcem sezonu odejdę z klubu. Zdaję sobie sprawę, że w tym momencie wielu ludzi dozna szoku, kiedy usłyszy to pierwszy raz. Oczywiście to wyjaśnię, przynajmniej spróbuję wyjaśnić. Kocham wszystko, co związane z tym klubem i miastem. Kocham wszystkich naszych kibiców, ten zespół. Podjąłem tę decyzję w przekonaniu, że była jedyną słuszną - oświadczył Juergen Klopp, który prowadził angielski klub od 2015 roku.

Juergen Klopp zabrał głos ws. przyszłości. Stanowczo

Po zakończeniu sezonu z Liverpoolem niemiecki szkoleniowiec udał się na zasłużony urlop. To jednak nie przeszkadzało innym federacjom, aby składać mu oferty pracy. Klopp miał m.in. ofertę prowadzenia reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Ten jednak nie skorzystał, tłumacząc, że potrzebuje odpoczynku od piłki nożnej.

Teraz Klopp wziął udział w Międzynarodowym Kongresie Trenerów. Podczas przemówienia zabrał głos ws. swojej kariery. - Na ten moment to koniec, jeśli chodzi o mnie w roli trenera. Moje odejście nie było kaprysem, ale konkretną decyzją. Prowadziłem najlepszy klub na świecie - wyjawił.

57-latek skomentował też, co zamierza robić w najbliższych miesiącach. - Popracuję nad czymś. Jestem za młody, żeby grać w padla albo tylko spędzać czas z wnukami. Zobaczymy, jak sprawy rozwiną się w następnych miesiącach. Nadal chcę pracować w piłce nożnej i pomagać im swoim doświadczeniem i kontaktami. W tej chwili nie ma absolutnie nic, jeśli chodzi o pracę - dodał.

Juergen Klopp to prawdziwa trenerska legenda. Prowadził Liverpool przez dziewięć lat i w tym czasie doprowadził Anglików do mistrzostwa kraju (2020) oraz zwycięstwa w Lidze Mistrzów (2019). Pod jego wodzą klub z Anfield zdobył też Puchar Anglii, dwa Puchary Ligi Angielskiej oraz Superpuchar Europy.