Wielki dramat piłkarza Wisły Kraków. Kluby z całej Polski się jednoczą

Michał Bierzało to zawodnik, który swoją seniorską karierę rozpoczynał w Wiśle Kraków. Wcześniej przebijał się przez grupy młodzieżowe, a w 2015 roku - nie mając na swoim koncie debiutu w pierwszym zespole - zdecydował się odejść. Kariera wiodła go przez różne części Polski. Był w Mielcu, Limanowej, Bełchatowie, Toruniu i Tarnobrzegu. Tuż przed startem tego sezonu historia zatoczyła koło i Bierzało wrócił do Krakowa.

Piłka schodzi na dalszy plan. Wielki dramat piłkarza Wisły Kraków

Miał grać w zespole rezerw krakowskiego klubu, ale niestety usłyszał diagnozę, która spycha jego plany na dalszy plan. "U zawodnika Wisły II Kraków - Michała Bierzało - wykryto guza mózgu. Obrońca poddany zostanie operacji. Michał, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Cała Wisła czeka na Ciebie!" - poinformowała Wisła Kraków w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Nie trzeba było czekać długo. Z piłkarskiej Polski popłynęły słowa wsparcia dla zawodnika, a kibice pokazali, że w takich sytuacjach podziały nie istnieją. Wyrazy otuchy przekazały oficjalne konta klubów: Cracovii, Śląska Wrocław, Górnika Zabrze, Stali Mielec czy Puszczy Niepołomice. - Szacunek, w takich kwestiach zawsze się wspieramy - napisał jeden z kibiców Wisły na portalu X. Kibice z całego kraju wierzą, że Bierzało wygra najważniejszy mecz swojego życia.

Michał Bierzało rozegrał w swojej karierze 220 meczów. Najwięcej - aż 123 razy - wystąpił na poziomie II ligi, 75 spotkań ma na czwartym poziomie rozgrywkowym, a 12-krotnie zagrał także na zapleczu piłkarskiej Ekstraklasy.