Dramat zasłużonego polskiego klubu. Nie przystąpią do rozgrywek!

Po awansie Wieczystej Kraków do II ligi, w nadchodzącym sezonie III ligi grupy małopolskiej występować miały dwie krakowskie drużyny - rezerwy Wisły oraz Garbarnia. Ten drugi zespół w ostatnich latach nie wyglądał jednak najlepiej i pierwszy sezon po spadku z II ligi zakończył na 10. miejscu. W nadchodzących miesiącach również nic nie wskazywało na to, że klub miałby bić się o awans.

Garbarnia Kraków nie przystąpi do rozgrywek III ligi. "Kryzys"

Wiele wskazuje na to, że Garbarnia w ogóle nie przystąpi do rywalizacji w sezonie 2024/25. Takie informacje przekazał dziennikarz TVP Sport Dominik Pasternak. "Kryzys" - napisał dziennikarz zapytany o to, co dzieje się w krakowskim klubie.

Jeden z internautów zauważył, że o kryzysie w Garbarni głośno już od kilku tygodni i decyzja ta wisiała w powietrzu. Zespół w ostatnim czasie opuściło dziewięciu zawodników i kadra jest bardzo wąska. Oficjalnego komunikatu klubu ani władz III ligi ws. przyszłości Garbarni jeszcze nie ma.

Zdaniem Pasternaka miejsce Garbarni w stawce ligowej może zająć Unia Tarnów. Stanie się tak, jeśli wyrazi ona chęć przystąpienia do rywalizacji.

Garbarnia Kraków z problemami finansowymi zmaga się od kilku lat. Już przed rozpoczęciem ubiegłego sezonu istniało zagrożenie, że klub nie przystąpi do rozgrywek. W styczniu tego roku informowaliśmy o tym, że władze mogą sprzedać deweloperom działki należące do klub w celu pozyskania środków finansowych na dalsze funkcjonowanie.

Garbarnia Kraków to klub z ponad stuletnią historią. Jego początki to rok 1921. Wówczas założono Klub Sportowy "Lauda". Trzy lata później przemianowano go na Garbarnię. Największym sukcesem klubu jest wywalczone w 1931 roku mistrzostwo Polski. Piętnaście sezonów krakowianie spędzili w Ekstraklasie - po raz ostatni miało to jednak miejsce w 1956 roku. W sezonie 2018/19 po 44 latach przerwy wrócili na drugi szczebel rozgrywkowy w Polsce. Ostatnie lata to jednak tułaczka po II i III lidze.