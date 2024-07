Maciej Rybus przerwał milczenie. Ujawnił, jak pożegnali go Rosjanie

Dla Macieja Rybusa ostatnie miesiące nie są zbyt fortunne. Najpierw udzielił wywiadu, w którym próbował wyjaśnić, dlaczego po agresji Rosji na Ukrainę zdecydował się pozostać w kraju agresora. Następnie wziął udział w Dniu Zwycięstwa upamiętniającym zakończenie II wojny światowej. Na domiar złego nie po jego myśli układała się także jego sportowa kariera. Liczne kontuzje sprawiły, że Rubin Kazań nie zdecydował się przedłużyć z nim kontraktu.

Rybus przemówił. Chodzi o odejście z Kazania

- Piłkarz nie ma już problemów zdrowotnych, ale klub najwyraźniej poczuł się urażony tym, że grał on tak mało - mówił jego agent Roman Oreszczuk. Podkreślał zarazem, że Rybus nie chce kończyć kariery, ale znalezienie klubu nie jest, póki co łatwe. Przyznawał, że niewykluczony jest nawet powrót do Polski.

Sam obrońca w rozmowie z rosyjskimi mediami postanowił podzielić się kulisami odejścia z Rubina. - Rozstaliśmy się z w dobrych stosunkach. Doskonale rozumiem, że mniej grałem z powodu kontuzji. Dużo mnie ominęło i zacząłem grać dopiero pod koniec. Rozumiem zespół, dlaczego nie zaproponował nowego kontraktu. Nie mam żadnych urazów – przyznał, cytowany przez championat.com.

Maciej Rybus przeniósł się do ligi rosyjskiej w 2012 roku. Najpierw bronił barw Tereka Grozny, a następnie z sukcesami reprezentował barwy Lokomotiwu Moskwa. Przed czasem w Rubinie Kazań występował w innym moskiewskim klubie - Spartaku. Tylko rok potrwał jego pobyt w jedynym zagranicznym, ale nie rosyjskim klubie - Olympique Lyon.

W sumie w lidze rosyjskiej Rybus rozegrał 218 meczów. Zdobył w nich 23 gole i zanotował 28 asyst. Poprzedni sezon nie był jednak pod tym względem udany. Wystąpił w zaledwie siedmiu spotkaniach, w których raz wpisał się na listę strzelców i raz notował ostatnie podanie przy golu partnera.

Póki co nie wiadomo, kiedy 35-latek znajdzie nowy klub. Rybus to były reprezentant Polski. 66-krotnie występował w narodowych barwach, ale po raz ostatni w 2021 roku. Dwukrotnie wystąpił na mistrzostwach Europy (2012, 2020) i raz brał udział w mistrzostwach świata (2018).