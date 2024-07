Tylko oni mogą pokrzyżować plany Barcelony ws. transferu marzeń. "Zagrożenie"

Na początku lipca wskazywano, że Nico Williams jest zainteresowany transferem tylko do FC Barcelony. Zostałby w Athletiku Bilbao na jeden sezon tylko wtedy, gdyby nie udało się osiągnąć porozumienia. Nieoficjalnie jeden z najlepszych piłkarzy Euro 2024 jest namawiany przez młodych graczy Barcelony, a otoczenie Williamsa jasno daje do zrozumienia hiszpańskim dziennikarzom, że liczy się tylko transfer do Barcelony.

Barcelona boi się o transfer Williamsa mimo zapewnień

Jeszcze w środę wieczorem dziennikarz Gerard Romero chwalił się, że dostał konkretną informację z otoczenia Nico Williamsa. Jednak z szacunku do piłkarza nie chciał ogłaszać treści wiadomości publicznie, zapisał ją sobie na kartce. Ale jego reakcja mówiła bardzo dużo. Był ewidentnie zadowolony z treści, co mogło zdradzić, że dostał potwierdzenie, że skrzydłowy Athletiku Bilbao przejdzie do FC Barcelony.

Agenci piłkarza są w stałym kontakcie z Deco, każda kolejna rozmowa daje pozytywne odczucia. Ale jednocześnie mówi się w Hiszpanii, że sam piłkarz jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji dotyczącej transferu. Wszystko dlatego, że ma zamiar cieszyć się urlopem. W tym tygodniu wrócił na chwilę do Bilbao, by zaraz zacząć kolejny wakacyjny wyjazd. Do intensywniejszych treningów ma wrócić tuż przed startem ligi.

W Bilbao mimo wszystko panuje spokój, jeśli chodzi o przyszłość Williamsa. Są pewni, że zostanie w klubie na kolejny sezon. Według Romero część szatni Athletiku ma namawiać skrzydłowego na pozostanie, sugerując mu, że w Barcelonie wcale nie będzie miał pewnej gry, bo klub ma problemy finansowe i może mieć kłopot z rejestracją w La Lidze. Tyle tylko, że "Blaugrana" wróciła do zasady 1:1, więc o rejestrację nie będzie trudno.

Romero podał wczoraj jeszcze jedną istotną informację - Barcelona i agenci Williamsa mają dogadane wstępne porozumienie, gdyby Williams zechciał zmienić klub, ale w Katalonii i tak nie są do końca pewni, czy to się uda. I to mimo tego, że Williams jest głównym celem transferowym i klub robi wszystko, by przyszedł latem.

Zagrożeniem dla Barcelony jest Paris Saint-Germain. Francuzi mieliby skusić Williamsa dużo lepszymi warunkami finansowymi od "Dumy Katalonii". Piłkarza w składzie bardzo chętnie by widział Luis Enrique. Według "Sportu" miał dać jasno do zrozumienia władzom klubu, żeby zrobili wszystko, żeby ściągnąć skrzydłowego do Paryża. Gazeta uważa, że już doszło do pierwszych rozmów z agentami piłkarza i przebiegły one bardzo dobrze. Sytuację mają monitorować kluby Premier League.

Nico Williams ma ważny kontrakt z Athletikiem Bilbao do końca czerwca 2027 r. Transfermarkt wycenia go na 70 mln euro.