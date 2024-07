Kacper Błaszczyk nie żyje. Polski piłkarz ofiarą przerażającego wypadku

We wtorek na obwodnicy Wrocławia doszło do straszliwego wypadku. Z potworną siłą czołowo zderzyły się dwa samochody. Okazuje się, że w jednym z pojazdów jechali piłkarz oraz trener Orła Prusice - 23-letni Kacper Błaszczyk i 28-letni Łukasz Kuczer. Obaj trafili do szpitala. Niestety z placówki napłynęły złe wieści. Żadnego z nich nie udało się uratować.

3 https://www.facebook.com/star1926/posts/1051856080275711?ref=embed_post Otwórz galerię Na Gazeta.pl