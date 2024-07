Puchacz dostał ofertę od klubu Bundesligi! Jest decyzja

Tymoteusz Puchacz jest piłkarzem Unionu Berlin od 2021 roku. Polak nie mógł wywalczyć miejsca w wyjściowym składzie i w minionych latach był wypożyczany. Ostatni sezon spędził w FC Kaiserslautern, gdzie spisał się bardzo dobrze. Rozegrał łącznie 36 meczów, w których strzelił jednego gola i zaliczył 13 asyst. Dzięki dobrej formie znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy.

Tymoteusz Puchacz może pozostać w Unionie. Klub odrzucał oferty

Po zakończeniu sezonu Puchacz wrócił do Unionu Berlin. "To był najlepszy rok w moim życiu! Nigdy was nie zapomnę" - napisał na Instagramie, żegnając się z fanami FC Kaiserslautern. Teraz obrońca wzbudza zainteresowanie innych zespołów. Niedawno Tomasz Włodarczyk przekazał, że Polak może trafić do FC Heidenheim. Ten sam dziennikarz dodał, że ekipa z Berlina otrzymała za Puchacza ofertę od innego zespołu, ale zdecydowała się ją odrzucić.

- Holstein Kiel, beniaminek Bundesligi, złożył ofertę za Tymoteusza Puchacza, ale została ona odrzucona. Na tę chwilę 25-latek zostaje w Unionie Berlin i przygotowuje się do sezonu. Ma jeszcze przez rok ważny kontrakt z klubem - powiedział Włodarczyk w programie na kanale YouTube Meczyki.pl. Oznacza to, że Puchacz mógłby w końcu otrzymać szansę od Unionu i pozostać w Bundeslidze. Dziennikarz nie jest jednak pewien jego przyszłości. Do tej pory rozegrał w tym klubie jedynie 10 meczów, w których strzelił gola i zaliczył dwie asysty.

Union Berlin zakończył zeszły sezon na 15. miejscu w tabeli i miał na koncie 33 punkty. Teraz zespół czekają jeszcze trzy mecze towarzyskie przeciwko Rangers, Olympique'owi Lyon i Realowi Sociedad. Nowy sezon rozpocznie od starcia z Greifswald w Pucharze Niemiec. Pierwsze spotkanie Bundesligi rozegra 24 sierpnia. Wówczas zmierzy się z FSV Mainz.