Flick nie wyróżnił Lewandowskiego. "Niesprawiedliwe"

Podczas konferencji prasowej padły pytania m.in. o wizję gry Hansiego Flicka, jak podchodzi do presezonu i treningów oraz o sytuacją kadrową i transferową. Obecny był też Joan Laporta, który pierwotnie miał tylko wygłosić przemówienie, ale postanowił odpowiedzieć na pytania dziennikarzy.

Hansi Flick zaprezentowany w Barcelonie. Nie chciał nikogo wyróżniać, nawet Lewandowskiego

Hansi Flick od kilku miesięcy zgłaszał gotowość do objęcia posady trenera FC Barcelony po odejściu Xaviego. Nie zraził się do władz klubu po tym, jak udało się przekonać Hiszpana do pozostania, by kilka tygodni później ostatecznie się z nim rozstać.

- Wraz z całym zarządem i Deco uznaliśmy, że idealną osobą do prowadzenia FC Barcelony był Hansi Flick. Ze względu na swoje doświadczenie, dyscyplinę, a także zaufanie do filozofii klubu, jest on osobą, która ma największe kwalifikacje, aby dać impuls drużynie i stawić czoła wyzwaniom - skomentował prezydent FC Barcelony. Musimy stawiać interesy FC Barcelony ponad inne sytuacje. Barça jako instytucja jest zawsze ponad innymi. Musimy dać nowy impuls, dokonać zmian zgodnych z interesami Barcelony. Chcę podziękować Xaviemu i jego sztabowi za dobrą pracę w niezwykle trudnym momencie poczyniono bardzo wyraźne starania w kwestii rozwoju piłkarzy z La Masii.

Niemiec już wie, że nie będzie żałował decyzji o przyjęciu propozycji władz "Blaugrany". - Od samego początku jest w Barcelonie bardzo dobrze traktowany. - Chcę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy. Od pierwszej minuty, przed podpisaniem umowy, zjedliśmy kolację i prezydent dał mi przetłumaczony na niemiecki list, w którym było napisane coś, co mnie poruszyło od pierwszej chwili. To niesamowity klub, bardzo duży, wszyscy pomagają i okazują szacunek. Jestem bardzo zadowolony z pierwszych tygodni. Mamy wielu zawodników z La Masii, jestem bardzo wdzięczny za pracę wykonaną w La Masii. Pierwszą rzeczą, którą zobaczyłem, była jakość i intensywność. Bardzo ciężko pracowaliśmy na treningach, mamy wspaniałych młodych zawodników, którzy chcą dać z siebie 100% - stwierdził nowy trener Barcelony.

Flick nie chce się trzymać jednego, konkretnego ustawienia na boisku. Najważniejsze dla niego jest to, aby "mieć na boisku aktywny zespół, który chce pokazać, co potrafi zrobić z piłką i bez niej, zagrać piękną, techniczną, dobrą piłkę".

- Na wszystkich, zarówno na mnie, jak i na zawodnikach, ciąży presja, abyśmy pokazali to na boisku. Bardzo ważne jest dla mnie, aby dać z siebie wszystko na treningach, 60-70% nie wystarcza. Na treningach bardzo ważne jest, aby dać z siebie 100%, bo wtedy będziesz w stanie to zrobić w meczu - dodał.

Nowa nadzieja w Barcelonie

FC Barcelona praktycznie wróciła do zasady 1:1 w ramach finansowego fair play La Ligi. Czyli może wydawać tyle, ile zarobiła.

- Ekonomicznie jesteśmy lepsi i jesteśmy na drodze do normalności. FC Barcelona może dokonać znaczących transferów, ponieważ wykonaliśmy dobry wysiłek i wykazaliśmy się cierpliwością. Jesteśmy w stanie wykonać każdą operację na rynku transferowym. Deco pracuje nad udoskonaleniem zespołu. Wkrótce ogłosimy wiadomości ws. finansów klubu. - przyznał Laporta. Nie chciał jednak komentować sytuacji transferowej Nico Williamsa i Daniego Olmo. Flick także nie odniósł się do kwestii dwóch hiszpańskich piłkarzy.

Sporo uwagi Flick poświęcił Ansu Fatiemu, który wrócił z wypożyczenia do Brighton & Hove Albion. Przygotował dla niego indywidualny plan treningowy, robił bardzo dobre wrażenie. Jednak skrzydłowy nabawił się kontuzji stopy, po której trudno wyznaczyć datę powrotu.

- Ansu w pierwszych dniach był niesamowity. Był w bardzo dobrej formie i pokazał to na treningach. Szkoda, że nie będzie go w Stanach Zjednoczonych. Pomożemy mu, aby wrócił jeszcze silniejszy - ocenił trener.

Niemiec jest zadowolony z tego, kogo ma do dyspozycji, choć transfery zawsze się przydadzą. Nie chciał jednak nikogo wyróżniać osobiście. - Niesprawiedliwe byłoby wymienianie niektórych nazwisk. Widziałem to, jak grają, jak pracują, mają świetną jakość. Oczywiście muszą wciąż się poprawić, ale jest kilku bardzo interesujących zawodników - powiedział. Dostał jednak pytanie o ocenę Lamine'a Yamala. Odpowiedział wymijająco, że nastolatek "to świetna osoba i musi twardo stąpać po ziemi".

Co ciekawe, Flick nie ma parcia na szukanie nowego pomocnika defensywnego, a to była rok temu newralgiczna pozycja. Jest zadowolony z Oriola Romeu, który był skreślony już po kilku tygodniach zeszłego sezonu i miał wrócić do Girony. Tę pozycję mogą też zająć Andreas Christensen, Ilkay Gundogan i Frenkie de Jong.

Na konferencji nie zapytano o Roberta Lewandowskiego, którego prowadził w Bayernie Monachium. To za kadencji Flicka Polak był w najlepszej formie w karierze. Wiadomo jedynie, że ma na niego stawiać w pierwszym składzie.

Barcelona wyrusza w niedzielę do USA na przedsezonowe tournee. Zagra tam z Manchesterem City, Realem Madryt i Milanem. Wyzwaniem będzie wypełnienie luki w obronie po Ronaldzie Araujo, który jest kontuzjowany. Do Stanów Zjednoczonych nie poleci Sergi Roberto, który formalnie nie jest piłkarzem Barcelony, ale czeka na przedłużenie kontraktu. - Jest 30 lub 31 piłkarzy, których zabierzemy do USA i chcemy ich wszystkich zobaczyć - zaznaczył Flick.