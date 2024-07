Kapitalne wieści dla Probierza. "Imponująca forma". Niemcy zachwyceni Polakiem

Jakub Kamiński miał całkiem udaną końcówkę ubiegłego sezonu w Bundeslidze. Mimo to słaba forma przez niemalże całe rozgrywki sprawiła, że Michał Probierz nie powołał go na Euro 2024. Sam zawodnik jest teraz wyjątkowo zmotywowany, by nie tylko wywalczyć podstawowy skład w VfL Wolfsburg, ale również wrócić do kadry. - Kipi energią - przekazał szkoleniowiec Ralph Hasenhuettl.

