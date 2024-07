Legia Warszawa gra o Ligę Konferencji. Gdzie obejrzeć mecz z Caernarfon?

Legia Warszawa udanie rozpoczęła sezon. Mimo że miała sporo problemów w sobotę z Zagłębiem Lubin, to finalnie wygrała 2:0 po golach Rafała Augustyniaka oraz Luquinhasa. Piłkarze Goncalo Feio nie grali zbyt dobrze, brakowało im pomysłów, a gdyby nie czerwona kartka dla Michała Nalepy, trudno sobie wyobrazić, że byliby w stanie sforsować obronę rywala. To już jednak historia, a teraz przed nimi dużo ważniejsze starcie.

Legia Warszawa - Caernarfon Town F.C. Kiedy gra Legia?

- To też prawdopodobnie najważniejszy mecz w dotychczasowej karierze trenera Caernarfon, a także jego zawodników. Oczywiście, jakość powinna być po naszej stronie. Mamy obowiązek wygrać oba spotkania z Walijczykami i awansować do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji - przekazał na konferencji prasowej przed spotkaniem z Caernarfon Town F.C trener Feio. I nie można się z nim nie zgodzić, gdyż awans do kolejnej rundy ma być dla Legii jedynie formalnością.

Szkoleniowiec zaznaczył, że nie będzie mógł skorzystać ze zmagającego się z urazem Jeana-Pierre'a Nsame. Dodatkowo niezgłoszony jest jeszcze dopiero co pozyskany Migouel Alfarela. W podstawowym składzie starcie ma rozpocząć za to Rafał Augustyniak. - Jesteśmy faworytem, ale pierwszą rzeczą, jaka pozwoli rywalizować w sporcie, jest wyrównanie poziomu wolicjonalnego do przeciwnika. Przede wszystkim, chcemy narzucić swój poziom i tempo gry. Powinniśmy zdominować przeciwnika poprzez kulturę oraz jakość piłkarską - oznajmił.

Portugalczyk uważa, że rywale grają bezpośredni futbol, dlatego trzeba będzie uważać zwłaszcza na pojedynki 1 na 1 oraz długie podania. - Walijczycy wykorzystują momenty dezorganizacji po długich podaniach, by korzystać z ludzi w przestrzeni. Mają atuty, również w postaci stałych fragmentów - w poprzednim sezonie dwójka stoperów strzeliła w ten sposób łącznie 13 goli - wyjaśnił.

Podkreślił, że jego zawodnicy muszą w szczególności skupić się na duecie Louis Lloyd - Zack Clarke. - Ta dwójka bardzo dobrze wchodzi w przestrzeń, a potem często otrzymuje podania od Darrena Thomasa, czyli kapitana i najbardziej doświadczonego piłkarza - dodał.

Legia Warszawa - Caernarfon Town F.C. O której godzinie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE, WYNIK NA ŻYWO]

Spotkanie Legia Warszawa - Caernarfon Town F.C.odbędzie się w czwartek 25 lipca, a rozpocznie się o godz. 20:45. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Polsatu Sport, Polsatu Sport Premium 1, a ponadto w internecie na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.