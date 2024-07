Orlen zmienia plany! Fatalne informacje dla reprezentacji Polski

Dziś Orlen jest sponsorem m.in. piłkarskiej kadry, obu reprezentacji siatkarskich, naszych skoczków narciarskich, lekkoatletów, Bartosza Zmarzlika i Roberta Kubicy. Inwestuje zatem pieniądze w najpopularniejsze dyscypliny i sportowców w Polsce oraz w drużyny narodowe.

Orlen może zmniejszyć finansowanie polskiej kadry

Jak podają WP SportoweFakty, w Orlenie chcą zmienić strategię sponsoringu w sporcie. W koncernie uważają, że liczba sponsorowanych podmiotów jest dzisiaj zbyt duża i generuje zbyt duże wydatki, dlatego należy spodziewać się cięć i redukcji kontraktów.

Niewykluczone zatem, że w przyszłości zmieni się umowa państwowej spółki z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Obecna obowiązuje do lata 2026 r. Została podpisana na cztery lata na łączną kwotę 170 mln zł, co było rekordem związku. Według źródeł w tym momencie Orlen nie byłby skłonny do jej przedłużenia.

Oprócz dość dużej sumy wydawanej na sponsoring piłkarskiej kadry Orlen nie odczuwa, by jego firma zyskiwała na rozpoznawalności. Wewnętrzne analizy mają wskazywać na to, że "przeciętny kibic piłkarski i tak doskonale zna markę Orlen i wydawanie tak zawrotnych sum nie przekłada się na zwiększenie portfela klientów spółki".

Orlen ma negatywnie reagować na kryzys reprezentacji, który zaczął się po mundialu w Katarze - sportowy i wizerunkowy. Nie przeszła eliminacji Euro, będąc w bardzo łatwej grupie. Doszły dwie afery - premiowa i ochroniarzem Roberta Lewandowskiego, który miał stać na czele gangu. Wątpliwości budziła współpraca PZPN z firmą Inszury.pl, kontrowersje budzi kontrakt z firmą cateringową Kuchnia Vikinga, bowiem za jedną z ważniejszych osób partnera reprezentacji od dziesięciu lat ciągnie się sprawa działalności w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wydarzenia wokół PZPN i kadry sprawiły, że Orlen zwątpił w sens dalszej współpracy, ale chce wypełnić trwający kontrakt do końca. "Zgodnie ze standardami obowiązującymi w Grupie Orlen, spółka dokłada wszelkich starań, żeby w działalności sponsoringowej wspierać podmioty, które nie budzą wątpliwości pod względem prowadzonych działań, również w zakresie pozyskania innych, potencjalnych sponsorów" - oświadczyła firma na prośbę "Gazety Wyborczej".

Orlen chce wydawać więcej pieniędzy na rozwój dzieci

W Orlenie chcą jeszcze przeanalizować dotychczasowe współprace. Do 2026 r. koncern paliwowy będzie wspierał także Roberta Kubicę, jest z nim związany umową. Według "SF" spółka chce kontynuować sponsoring Bartosza Zmarzlika i współpracę z Polskim Związkiem Narciarskim (PZN). Podobnie ma się sytuacja z drużyną piłki ręcznej Orlen Wisła Płock.

Jednocześnie rozważa się zwiększenie nakładu finansowego na sport amatorski i sport wśród dzieci. Zdaniem WP Orlen miałby opłacać zajęcia dla dzieci na Orlikach i szkolnych boiskach. To by się wpisywało w pomysł ministra sportu i turystyki, Sławomira Nitrasa, który zapowiadał chęć zatrudnienia nowych opiekunów i animatorów na Orlikach, by boiska nie były zamknięte w weekendy.

Orlen ma też zwiększyć wkład finansowy w rozwój kultury. "Obecnie trwa przegląd wszystkich projektów sponsoringowych, wspieranych przez Grupę Orlen. Priorytetem z pewnością będą działania ukierunkowane na wsparcie dzieci i młodzieży, zarówno poprzez aktywizację sportową jak i poprzez działania kulturalne i naukowe. Sport, razem z kulturą i nauką, jest niezmiennie jednym z filarów naszej działalności. Chcemy, żeby wsparcie udzielane przez Orlen opierało się na transparentnych zasadach i było powiązane ze zintegrowaną strategią biznesową spółki, co zagwarantuje racjonalne i w pełni przejrzyste wykorzystanie środków na sponsoring" - oświadczył Orlen.

Szczegóły nowej strategii Orlenu oraz planów wsparcia projektów dla dzieci i młodzieży są jeszcze ustalane.