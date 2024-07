Aż trudno uwierzyć, ale wielka gwiazda wraca do futbolu. Rychło w czas!

Latem 2011 r. David De Gea dołączył do Manchesteru United za 25 mln euro z Atletico Madryt. Na Old Trafford spędził 12 lat i w tym czasie sięgnął po mistrzostwo Anglii, Ligę Europy, Puchar Anglii, dwa Puchary Ligi Angielskiej i trzy Tarcze Wspólnoty. Rozegrał łącznie 545 meczów, co dało mu siódme miejsce na liście wszech czasów tego klubu. W lipcu zeszłego roku skończył mu się kontrakt i nadal nie znalazł nowego zatrudnienia.

Nowe wieści w sprawie de Gei. Jest gotowy na powrót

Mimo to Hiszpan nadal nie zakończył kariery. W ostatnich miesiącach regularnie był łączony z różnymi klubami. Mówiło się między innymi o zainteresowaniu ze strony Bayernu Monachium lub Realu Betis. Niedawno The Athletic podał, że bramkarz mógłby wrócić do Manchesteru United, gdyby z ekipą pożegnał się Erik ten Hag, który jego zdaniem przyczynił się do odejścia piłkarza. Holender pozostał jednak w zespole, a Hiszpan ostatecznie nie związał się z żadną z wymienionych drużyn.

Teraz w sprawie jego przyszłości pojawiły się kolejne informacje. Zdaniem The Athletic de Gea w ostatnim czasie regularnie trenuje pod okiem trenera bramkarzy i jest gotowy do powrotu na boisko. Dziennikarze dodali, że Hiszpan niedawno opublikował na Twitterze emotikonę klepsydry, co ma oznaczać jego rychły powrót do gry. Media twierdzą, że ma oferty z Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych i Włoch. Obecnie nie wiadomo jednak, jaki kierunek wybierze.

David de Gea jest również byłym reprezentantem Hiszpanii. W narodowych barwach zagrał łącznie 45 razy. Wystąpił między innymi na mistrzostwach Europy 2016 i mistrzostwach świata 2018. Ostatni mecz w kadrze rozegrał w 2020 roku.