Szymański przemówił po meczu el. Ligi Mistrzów. Nagle wypalił o Mourinho

We wtorkowy wieczór Fenerbahce rozegrało emocjonujący mecz na wyjeździe z FC Lugano w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. W meczu padło aż siedem bramek i ostatecznie drużyna prowadzona przez Jose Mourinho wygrała 4:3. Przy trafieniu Edina Dżeka na 3:2 asystę zaliczył Sebastian Szymański, który rozegrał cały mecz. "Można zatem śmiało stwierdzić, że Polak miał spory wkład w zwycięstwo" - pisał Filip Macuda ze Sport.pl.

Jose Mourinho wpłynął na postawę Fenerbahce? Sebastian Szymański powiedział jak było

Fenerbahce było zdecydowanym faworytem tego spotkania, ale jego przebieg musiał zaniepokoić i nie zadowolić Jose Mourinho. Do przerwy było tylko 1:1 i to po rzucie karnym w doliczonym czasie pierwszej połowy, który wykorzystał Edin Dżeko. Czy coś zmieniło się po przerwie? Mourinho wpłynął w jakiś sposób na zespół? O tym opowiedział Sebastian Szymański w rozmowie z tureckimi mediami po zakończeniu spotkania.

- Nie mogę powiedzieć, co trener mówił w szatni. To nasza tajemnica. Nie mogę tego upublicznić, bo byłby to brak szacunku wobec naszego trenera. Jeśli trener będzie chciał to powiedzieć, to zrobi to sam. Mogę powiedzieć, że to, co przekazał, pomogło nam w drugiej połowie - podkreślił Szymański cytowany przez haberturk.com.

- To nie był łatwy mecz, co widać po wyniku. To był nasz pierwszy oficjalny mecz, niektórzy z naszych kolegów dołączyli późno. Z czasem będziemy lepsi. Jesteśmy szczęśliwi z powodu wyniku, a teraz skupimy się na meczu u siebie - dodał reprezentant Polski.

Rewanżowe spotkanie Fenerbahce z FC Lugano zostanie rozegrane we wtorek 30 lipca o godz. 19:00. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zwycięzca tego dwumeczu zmierzy się z francuskim LOSC Lille.