Doigrali się! UEFA reaguje na skandal po finale Euro

Cała sytuacja z okrzykami podczas fety dotyczyła konkretnie słów "Gibraltar jest hiszpański!". To maleńkie terytorium zamorskie należy do Wielkiej Brytanii, która zajęła je na początku XVIII wieku. Choć Gibraltar powierzchniowo jest mniejszy od warszawskiego Żoliborza, Hiszpanie do dziś nie pogodzili się do końca, że nie jest on już pod ich jurysdykcją. Przez lata próbowali go odzyskać, ale siłą nigdy nie dali rady, a droga referendalna też nic nie dawała, bo Gibraltarczycy zawsze preferowali zostać pod wpływami brytyjskimi.

Gibraltar wściekł się po finale Euro. UEFA interweniuje

Spór trwa jednak nadal, a przy okazji zwycięstwa Hiszpanów nad Anglią w finale Euro 2024 (2:1), Rodri i Morata, ku uciesze swoich fanów, postanowili sprowokować nieco Wyspiarzy. Nawet, mimo iż pierwszy z nich na co dzień gra w angielskim Manchesterze City. Ich okrzyki o hiszpańskości Gibraltaru nie poruszyły jednak zbytnio Brytyjczyków. Co innego Gibraltarczycy. Ci wściekli się nie na żarty. Uznali ich zachowanie za prowokacyjne i obraźliwe. Wnieśli nawet oficjalną skargę do UEFA.

Rodri i Morata skończą jak Demiral?

Jej efekty mogą ostatecznie dotknąć obydwu zawodników, bo UEFA wszczęła przeciwko nim postępowanie. Hiszpanom zarzuca się brak poszanowania dla podstawowych zasad dobrego zachowania, urządzenie niezwiązanej ze sportem manifestacji przy okazji wydarzenia sportowego oraz narażenie wizerunku futbolu na poważne straty.

Całą sprawą zajmie się Komisja ds. Kontroli, Etyki i Dyscypliny, działająca przy UEFA (CEBD). Co może grozić Hiszpanom za ich zachowanie? Tego na ten moment nie wiadomo, ale zapewne kara finansowa lub krótkie zawieszenie. Jak było to choćby w przypadku Turka Meriha Demirala, który w trakcie Euro celebrując gola z Austrią, pokazał gest "Szarych Wilków", ekstremistycznej tureckiej organizacji uznawanej za terrorystyczną. Został za to zawieszony na dwa mecze.