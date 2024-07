Dramat Polki. "Moje życie zależy od ludzi, którzy nigdy mnie nie widzieli"

Dorota Borowska została tymczasowo zawieszona nieco ponad tydzień temu. Międzynarodowa Agencja Testowa (ITA) stwierdziła wykrycie w czerwcu jej organizmie zakazanej substancji - klostebolu. To substancja poprawiająca wydajność organizmu, stosowana jest m.in. w przemyśle okulistycznym, dermatologicznym i weterynaryjnym.

Borowska zabrała głos ws. dopingu. "Nigdy przez myśl by mi nie przeszło"

Dorota Borowska przekonuje, że nigdy świadomie i celowo nie zażyła żadnej, niedozwolonej substancji wspomagającej. Klostebol znalazł się w jej organizmie przez leki dla swojego psa, które podała mu po jednej z wycieczek we włoskich górach. Pies zdarł poduszki w łapach, a weterynarz powiedział, że to się często zdarza na trasie wybranej przez Polkę.

- Moje życie odwróciło się do góry nogami. Nie jest łatwo ani przyjemnie. Kiedy się dowiedziałam o sytuacji, byłam z trenerem i Sylwią Szczerbińską, moją partnerką z "dwójki". Byłam w totalnym szoku, w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, co to za substancja, nic! Zaczęliśmy szukać, a właściwie to Sylwia zaczęła. I znalazła informację, że w tej maści, która wyglądała podobnie, to jest. Od razu sprawdziłam mój spray... Też było. Na drugi dzień była konsultacja pomiędzy moim mecenasem, a International Testing Agency. Powiedział im, że jesteśmy przekonani, że to było nieświadome i jesteśmy zdecydowani na testy włosów, które dowiodą, że tu nie było celowego działania - tłumaczyła kajakarka w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Testy włosów Borowskiej i sierści jej psa są dość mocnym i istotnym dowodem w sprawie, mogą one wpłynąć na odwieszenie polskiej kajakarki. Potwierdzają użycie leku u psa naszej zawodniczki i kontakt jej organizmu z substancją. Poza tym laboratorium, w którym przeprowadzono testy, było rekomendowane w ITA.

Borowska przyznaje, że ta walka jest dla niej bardzo trudna pod każdym względem. Przede wszystkim była ogromna presja czasu, bo igrzyska zaczynają się za trzy dni, a Borowska ma swój start zaplanowany na 3 sierpnia. Termin jej rozprawy to 27 lipca, ale otrzymała zapewnienie, że być może uda się wszystko wyjaśnić szybciej.

- ITA obiecała zapoznać się z tym do 23 lipca i przekażą wstępną odpowiedź. Pan adwokat powiedział mi, że mogą dać nam znać wcześniej, że nasza historia składa się w całość, ale musimy potwierdzić jeszcze jakieś rzeczy i dostaniemy na to dwa dni. Jest trudno, ale staram się przede wszystkim nie tracić z oczu celu, który mam przed sobą. Cały czas wierzę, że wystąpię w Paryżu. I cały czas trenuję, chociaż od tygodnia nie przespałam nocy. Tysiąc razy dziennie sprawdzam maila, bo może akurat coś napisali. Chciałam pojechać i popłynąć wyścigi życia. Cały czas chcę! - wyznała Polka.

Przez cały okres zawieszenia trenowała, czytała o klostebolu i troszczyła się o psa. O niego najbardziej bała się w tej sprawie, jak on zniesie to całe zamieszanie i testy w laboratorium. Ona sama z trudem wszystko znosiła.

- Nigdy przez myśl by mi nie przeszło, że troska i miłość do mojego psa, a kocham go nad życie, spowoduje także problemy w moim życiu zawodowym, że może mi grozić kara... Nie mogę się poddać, muszę zrobić wszystko, co się da, żeby wygrać i nauczyć pracować w takiej sytuacji, w jakiej się znalazłam. Nie chcę się położyć i płakać, choć płakałam dużo. Nawet nie wiem, jak mam nazwać to, co czuję, to jest mnóstwo emocji. Często w ciągu dnia przychodzą załamania, czuję bezsilność. Moje życie zależy teraz od ludzi, którzy nigdy mnie nie widzieli, nie rozmawiali ze mną. Nie wiedzą o mnie nic. Przekazałam wszystko, co mogłam. Bo jestem niewinna - przyznała Borowska na łamach "PS".

Dorota Borowska ma w swoim dorobku dwa srebrne i dwa medale kajakarskich mistrzostw świata, srebro mistrzostw Europy w Belgradzie z 2018 r. oraz dwa medale igrzysk europejskich (brąz z Mińska 2019 i złoto z zeszłego roku z Krakowa). Na igrzyska olimpijskie w Paryżu została zgłoszona do wyścigów "jedynek" na 200 metrów i "dwójek" na 500 metrów.