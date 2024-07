Wyliczenia wszystko potwierdzają. Legia Warszawa największym przegranym w LKE

Legia Warszawa rozpocznie zmagania w Lidze Konferencji w II rundzie i zagra z walijskim Caernarfon Town FC. Ten sensacyjnie wywalczył awans po zwycięstwie w rzutach karnych z Crusaders z Irlandii Północnej. Tamtejsze media doceniają klasę naszego zespołu i zapowiadają niezwykle trudny mecz dla piłkarzy Richarda Daviesa. "To najbardziej utytułowany klub w historii polskiego futbolu. Potężna polska Legia Warszawa" - oznajmił serwis nwsport.co.uk.

Nie można wykluczyć żadnej wpadki, natomiast kibice Legii myślą tylko o zwycięstwie i awansie do kolejnej rundy. Jan Sikorski informował w poniedziałek rano, że następnym rywalem piłkarzy Goncalo Feio może być m.in. zwycięzca konfrontacji Valur - St. Mirren czy Stjarnan - Paide. Ostatecznie rozlosowano prawdopodobnie najgorszy scenariusz, gdyż zmierzy się z wygranym meczu Broendby - KF Llapi.

Mało kto widzi szansę wyeliminowanego z Ligi Europy przez Wisłę Kraków zespołu, a większość typuje do awansu wicemistrza Danii. Najprawdopodobniej zobaczymy zatem w III rundzie rywalizacji dwumecz między Legią a Broendby. I nie są to dobre wieści dla polskiej drużyny. Portal Football Meets Data ocenił szanse danych klubów na awans do fazy grupowej LK i jego zdaniem Legia niestety ma je coraz mniejsze.

Oto "najwięksi wygrani" poniedziałkowego losowania. Ich szanse na awans do fazy grupowej LK najbardziej wzrosły - ścieżka główna:

Istanbul Basaksehir (Turcja) - 59 proc. (+9 proc.)

AEK Larnaka (Cypr) - 28 proc. (+7 proc.)

AEK Ateny (Grecja) - 55 proc. (+6 proc.)

Hacken (Szwecja) - 22 proc. (+6 proc.)

"Najwięksi przegrani" według Football Meets Data. Ich szanse na awans do najbardziej spadły:

Legia Warszawa - 21 proc. (-18 proc.)

Gent (Belgia) - 54 proc. (-9 proc.)

Vitoria Guimaraes (Portugalia) - 44 proc. (-8 proc.)

Banik Ostrawa (Czechy) - 10 proc. (-8 proc.)

Statystycy portalu uważają, że Legia ma aż 94 proc. szans na pokonanie Caernarfon Town FC, natomiast zaledwie 35 proc. szans na awans do IV rundy eliminacji. Ich zdaniem małe są szanse na to, że piłkarze Goncalo Feio wywalczą też promocję do fazy grupowej LKE - dokładnie 21 proc.

Jeszcze gorzej wyglądają za to liczby Śląska Wrocław. Mimo że nie powinien mieć większych problemów z wyeliminowaniem Riga FC (72 proc. szans na to), to pokonanie wygranego starcia Sankt Gallen - Toboł Kustanaj ma być dużo trudniejszym zadaniem (40 proc. szans na awans do IV rundy). Pracownicy serwisu ocenili, że szanse piłkarzy Jacka Magiery na promocje do fazy grupowej LK wynoszą 15 proc.

Najważniejsze są jednak najbliższe mecze Legii i Śląska, które odbędą się w czwartek 24 lipca. Jeśli pokonają zarówno Caernarfon Town FC, jak i Riga FC, to będą mogły się martwić o kolejnych rywali.