W Krakowie powstanie nowy stadion! Budują tam nową potęgę

Wieczysta Kraków zainaugurowała kilka dni temu sezon w II lidze. Choć zespół Sławomira Peszki pierwszy mecz przegrał, to i tak jest jednym z głównych kandydatów do awansu na zaplecze Ekstraklasy. Wiąże się to także z różnymi wyzwaniami - także pozasportowymi. W poniedziałek znakomite wieści dla kibiców Wieczystej nadeszły z krakowskiego magistratu. Chodzi o stadion.

