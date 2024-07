Wisła Kraków dopina hitowy transfer. Niedawno pogrążył reprezentację Polski

"Wiedeń to miasto kolejnego rywala Wisły Kraków w Lidze Europy. Wielokrotnie trudniejszego niż KF Llapi. Rapid Wiedeń to czwarty zespół minionego sezonu austriackiej Bundesligi. Regularny uczestnik eliminacji, a nierzadko też faz grupowych europejskich pucharów. W sezonie 2021/22, czyli tym gdy Wisła spadała do 1. Ligi, grali w 1/16 finału Ligi Konferencji" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl. Nie ma zatem wątpliwości, że przed piłkarzami Kazimierza Moskala wyjątkowo trudne zadanie, by wywalczyć awans.

Wisła Kraków dopina transfer. Niedawno pogrążył reprezentację Polski

Aby tego dokonać, a dodatkowo zrealizować najważniejszy cel na ten sezon, czyli awans do ekstraklasy, potrzebne są transfery. Do tej pory sprowadzono m.in. Janisa Kiakosa, Oliviera Sukiennickiego oraz Łukasza Zwolińskiego - ale to zdecydowanie zbyt mało, by marzyć o końcowym sukcesie. Władze klubu pracują nad kolejnymi wzmocnieniami i wydaje się, że lada moment uda im się dopiąć jedno z nich.

Portal Meczyki.pl poinformował w poniedziałek, że jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to nowym zawodnikiem Wisły zostanie Tamas Kiss. Niedługo później klub poinformował w mediach społecznościowych, że 23-latka czekają testy medyczne. Po ich zakończeniu podjęta zostanie decyzja o podpisaniu z nim kontraktu.

Kiss pozostaje wolnym piłkarzem, kiedy z końcem czerwca wygasła jego umowa z Ujpest FC. W poprzednim sezonie rozegrał 28 meczów, w których zanotował pięć asysty. Łącznie ma na koncie aż 148 występów w najwyższej klasie rozgrywkowej na Węgrzech. Dodatkowo może pochwalić się również dwoma spotkaniami w barwach narodowych. Zadebiutował w kadrze 12 listopada 2021 roku w meczu z San Marino, a trzy dni później zagrał przeciwko... reprezentacji Polski. Było to ostatnie starcie w roli selekcjonera Paulo Sousy, w którym przegraliśmy 1:2, a Kiss zanotował asystę przy decydującym golu.

Gdyby tego było mało, to portal WP SportoweFakty przekazał, że na testach medycznych w Wiśle pojawił się również Frederico Duarte. Ten przez ostatnie pięć lat grał dla greckiego Panetolikosu i zaliczył w jego koszulce łącznie 147 meczów. Poprzednie rozgrywki zakończył z 37 spotkaniami, w których strzelił cztery gole i miał cztery asysty.

Wisła rozegra pierwsze spotkanie II rundy el. LE z Rapidem Wiedeń na własnym stadionie już w czwartek 25 lipca o godz. 18. Tydzień później odbędzie się rewanż. Jan Sikorski poinformował, że jeśli piłkarzom Kazimierza Moskala uda się awansować, to w kolejnej rundzie zmierzą się z którymś z poniższym zespołów: Ruzomberok, Trabzonspor, Kilmarnock, Cercle Brugge, (Lugano - Fenerbahce - przegrany), Panathinaikos oraz Botew Płowdiw. Losowanie odbędzie się w poniedziałek o godz. 13.