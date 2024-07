Znani są potencjalni rywale Legii w LKE. Jeden klub budzi niepokój

To ma być ten sezon dla Legii Warszawa, w którym wreszcie uda jej się odzyskać mistrzostwo Polski. Pierwszy mecz z Zagłębiem Lubin nie należał do widowiskowych, natomiast na końcu liczą się oczywiście trzy punkty. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 po golach Rafała Augustyniaka oraz Luquinhasa, ale wydaje się, że nie byłoby to takie proste, gdyby w 52. minucie za nieprzemyślany faul z boiska nie wyleciał Michał Nalepa. Piłkarze Goncalo Feio nie mają jednak czasu na świętowanie, gdyż zaczynają też zmagania w Lidze Konferencji Europy.

Zobacz wideo Skandaliczna oprawa kibiców Legii Warszawa

Wiemy, na kogo może trafić Legia w III rudzie LKE. Jeden rywal wywołuje niepokój

Ich pierwszym rywalem będzie dopiero piąty zespół ubiegłego sezonu Cympru Premier, który wywalczył prawo udziału w LKE w barażach, Caernarfon Town. Piłkarze Richarda Daviesa sprawili niemałą niespodziankę w poprzedniej rundzie, kiedy wyeliminowali Crusaders z Irlandii Północnej. Było to duże osiągnięcie dla drużyny, ale nie mogłoby się równać z tym, jeśli udałoby jej się pokonać Legię. "To najbardziej utytułowany klub w historii polskiego futbolu. Potężna polska Legia" - przekazał nwsport.co.uk.

Pierwsze spotkanie między obiema ekipami odbędzie się w czwartek 25 czerwca o godz. 20:45 na stadionie Legii. Zanim do tego dojdzie, poznamy już potencjalnego rywala, z którym wygrany tego dwumeczu zmierzy się w III rundzie.

Łącznie w tym gronie znajduje się 10 drużyn, ale fani obawiają się tylko jednej. "Broendby to najgorszy z całej listy wszystkich nierozstawionych", "jak nie będzie Broendby to wszystko powinno być git", "byle uniknąć Broendby i każdy jest do przejścia" - czytamy w komentarzach na portalu X. Legia będzie rozstawiona, dlatego może trafić na m.in. Saint Mirren, Stjarnan FC czy właśnie drugi zespół duńskiej Superligi, który ma na koncie aż 11 mistrzostw kraju.

Potencjalni rywale zwycięzcy Legii Warszawa w III rundzie eliminacji LKE:

Valur (Islandia) - Saint Mirren (Szkocja)

Kilmarnock (Szkocja) - Cercle Brugge (Belgia) *

Broendby (Dania) - Llapi (Kosowo)

Stjarnan FC (Islandia) - Paide (Estonia)

Ruzomberok (Słowacja) - Trabzonspor (Turcja) *

* - przegrany meczu II rundy el. Ligi Europy

Losowanie kolejnego etapu el. LKE odbędzie się w poniedziałek 22 lipca o godz. 14:00. O tej samej porze potencjalnego rywala pozna również Śląsk Wrocław. Dwie godziny wcześniej będzie miało za to miejsce losowanie el. Ligi Mistrzów, podczas którego będziemy spoglądać na przeciwników Jagiellonii Białystok.