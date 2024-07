Stadion za 214 milionów w 67-tysięcznym miasteczku. Jest tam tylko II liga

AFC Chindia Targoviste po sezonie 2022/23 spadła z rumuńskiej SuperLigi na drugi poziom rozgrywkowy i przebywa tam do dziś. Od maja 2023 roku zespół gra na zmodernizowanym Eugen Popescu Stadium, który może pomieścić 12,5 tysiąca osób. Remont obiektu trwał aż cztery lata i obecnie drugoligowa drużyna może pochwalić się jednym z lepszych obiektów w kraju. Lada moment będzie znacznie bardziej imponująco.

67 tysięcy mieszkańców o stadion za 214 milionów złotych. Wielka inwestycja

Rumuński "DigiSport" informuje, że w Targoviste modernizacja starego stadionu nie była jedyną inwestycją infrastrukturalną w miejscowy sport. Drużyna z 67-tysięcznego miasta gra obecnie na drugim poziomie rozgrywkowym, ale lada chwila może przenieść się na jeszcze nowszy obiekt, który jest obecnie w budowie.

Właśnie niedawno ogłoszono firmę, która wygrała przetarg na budowę nowego, 12-tysięcznego stadionu. Ten kosztować ma aż 50 milionów euro, a więc około 214 milionów złotych przy obecnym kursie walut. Oprócz boiska piłkarskiego nowy obiekt ma posiadać bieżnię lekkoatletyczną, nowoczesne strefy gastronomiczne, parking dla kibiców oraz strefę handlową.

Praca właśnie się rozpoczęły, a nowa "Dambovita Arena" ma zostać oddana do użytku w 2025 roku. Pieniądze na nowy obiekt wykłada Krajowy Fundusz Inwestycyjny, a dbać o jego realizację musi samorząd lokalny.

"To będzie klejnot. Wszyscy Rumunii, mieszkańcy Dambovite, Targoviste i drużyny narodowe Rumunii znajdą tam swój dom. Stadion będzie miał 12 tysięcy miejsc i będzie całkowicie zadaszony" - mówił prezes AFC Chindia Targoviste, Gabriel Boriga.

Według rumuńskich mediów AFC Chindia jest jednym z faworytów do awansu do Superligi i za rok może zagrać na nowym obiekcie w krajowej elicie. Sezon rozpoczyna się w sierpniu, a piłkarze będą mieli jeszcze większą motywację, by awansować na najwyższy poziom rozgrywkowy.