Odszedł z Lecha i zdradził, jak było naprawdę. "Nie godziłem się"

14 maja 2022 roku - dokładnie tego dnia Lech Poznań po raz ostatni sięgnął po tytuł mistrza Polski. Wówczas w tabeli wyprzedził kolejno Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin. W ubiegłym sezonie kibice mieli nadzieję, że drużyna nawiąże do tamtego sukcesu i sięgnie po dziewiąte mistrzostwo w historii. Tak się jednak nie stało. Lech ostatecznie finiszował poza strefą europejskich pucharów, a z klubem po sezonie pożegnał się Alan Czerwiński.

Szczere wyznanie Alana Czerwińskiego o pobycie w Lechu Poznań

31-latek dołączył do Lecha Poznań w sierpniu 2020 roku z Zagłębia Lubin. W poznańskim klubie spędził cztery sezony i zdobył tytuł mistrza Polski, a także zagrał w Lidze Europy oraz Lidze Konferencji. W tym czasie rozegrał łącznie 113 meczów, w których zdobył cztery gole i zanotował 10 asyst. Ostatnio udzielił obszernego wywiadu "TVP Sport", w którym nie ukrywał, że potrzebował zmiany otoczenia.

- Z jednej strony mam poczucie, że osiągnąłem bardzo dużo. W cztery lata rozegrałem 113 meczów, co nie jest małym wynikiem. Z drugiej strony, moje oczekiwania, gdy przychodziłem do Lecha, były większe. Ale czasami tak bywa, że trener postawi na kogoś innego. Dlatego teraz się cieszę, że zmieniłem otoczenie. Będę miał teraz szansę pokazać się na nowo - oznajmił.

Czerwiński przyznał też, że nie potrafił pogodzić się z rolą rezerwowego. - W Lechu tak się utarło, że mogę zagrać na każdej pozycji. Poza tym nigdy nie akceptowałem ławki rezerwowych i bardzo mnie drażniło, gdy musiałem na niej siedzieć. Nigdy nie godziłem się z taką rolą. Każdego dnia pracowałem na to, żeby być podstawowym zawodnikiem. Często było tak, że wywalczałem skład, natomiast minut było zbyt mało, abym mógł uzyskać pełnię swojej formy. Nie mogłem pokazać, na co mnie tak naprawdę stać, kiedy grałem jeden na trzy, cztery mecze - stwierdził.

Wypowiedział się także o przyczynach słabej formy Lecha w zeszłym sezonie. - Wiele rzeczy się nałożyło na to, że to wszystko nie wypaliło. Generalnie, gdy prześledzi się kluby na całym świecie - prawie zawsze po dwóch dobrych sezonach może przyjść jakiś kryzys. Może zawodnicy byli już po prostu starsi. Nie wiem, trudno mi wytłumaczyć, co się z nami stało, że po bardzo dużych sukcesach przyszedł gorszy czas - podsumował.

Nowy rozdział Czerwińskiego

Teraz przed Alanem Czerwińskim nowe wyzwanie. 31-latek na początku lipca związał się z GKS-em Katowice umową ważną do 30 czerwca 2027 roku.

W pierwszej kolejce PKO Ekstraklasy GKS Katowice zmierzy się przed własną publicznością z Radomiakiem Radom. To spotkanie odbędzie się w sobotę 20 lipca o godzinie 14:45.