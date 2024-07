Media: Karim Benzema znów zagra w Hiszpanii. Wielki powrót po 412 dniach

Karim Benzema nie tak wyobrażał sobie przygodę z Arabią Saudyjską. Kiedy rok temu odchodził z Realu Madryt jako zdobywca Złotej Piłki, wydawało się, że w Saudi Pro League będzie gwiazdą pokroju Cristiano Ronaldo. Tymczasem zupełnie nie wkupił się w łaski kibiców Al-Ittihad. Choć w poprzednim sezonie strzelił 13 goli w 29 meczach, był nieustannie krytykowany. Do tego doszedł konflikt z trenerem i próba powrotu do Europy. Ostatecznie Benzema w maju wrócił do Madrytu, tyle że jedynie na konsultację medyczną. Teraz również przybył do Hiszpanii, ale na niezbyt długo.

Benzema czekał na to ponad rok. Znów zagra na hiszpańskiej ziemi

Jego Al-Ittihad właśnie rozpoczęło przedsezonowe przygotowania. Od tygodnia drużyna przebywa na obozie w hiszpańskiej miejscowości Benidorm. W sobotę 20 lipca rozegra zaś pierwszy sparing. Jej rywalem będzie Elche, a mecz odbędzie się o godz. 19:00 na stadionie Camilo Cano w La Nuca. Dla Benzemy będzie to pierwszy mecz na hiszpańskiej ziemi po 412 dniach. Ostatni raz w barwach Realu zagrał 4 czerwca 2023 r. przeciwko Athletikowi Bilbao.

W przypadku obydwu zespołów mecz będzie sprawdzianem dla nowych szkoleniowców. Na ławkę trenerską Al-Ittihad przybył niedawno rodak Benzemy Laurent Blanc, który zastąpił Argentyńczyka Marcelo Gallardo. W sumie będzie to już trzeci szkoleniowiec, odkąd do klubu dołączył były napastnik Realu. Do listopada zeszłego roku drużynę prowadził Nuno Espirito Santo, który popadł w otwarty konflikt z Benzemą i niedługo później został zwolniony.

Mecz nowych trenerów. Oto plany Al-Ittihad

Z kolei w roli trenera Elche zadebiutuje Eder Sarabia, który wcześniej prowadził FC Andorrę oraz był asystentem Quique Setiena w FC Barcelonie, Realu Betis i Las Palmas. Pod jego wodzą Elche drugi rok z rzędu spędzi na poziomie Segunda Division. Po tym jak po sezonie 2022/23 spadło z LaLiga, na zapleczu tych rozgrywek zajęło dopiero 11. miejsce.

Dla Al-Ittihad i Benzemy starcie z Elche to niejedyny mecz, jaki rozegrają w Hiszpanii. 26 lipca udadzą się na Ramon Sanchez Pizjuan na sparing z FC Seviilą. Później zaś przeniosą się do Włoch, gdzie czeka ich starcie z Interem Mediolan (7 sierpnia).